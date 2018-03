Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Arad intr-o conferinta de presa la ALDE, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat despre informatii aparute in presa de peste ocean cu privire la inmultirea numarului de cersetori romani in Canada, dupa ridicarea vizelor, ministrul aratand ca exista preocupare pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei…

- Sala festiva din Complexul M al Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad a fost arhiplina, vineri, la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al UAV Excelenței Sale, Ministrul de Externe al Romaniei, prof. univ. dr. Teodor Meleșcanu. Comunitatea academica a universitații aradene de stat,…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și-a amintit, la Timișoara, despre perioada in care a fost prim-ministru și a susținut Sibiul drept Capitala Culturala Europeana, unde cladirile au fost renovate și s-a realizat un aeroport nou, printre alte investiții. Tariceanu spune ca pentru Timișoara…

- Locuitorii unui cartier din orașul Arad au trait momente de groaza. Mai multe bubuituri puternice i-au trezit din somn, dupa ce doua mașini de lux s-au ciocnit puternic intr-o intersecție de pe Bulevardul Revolutiei. Imaginile surprinse in urma impactului arata cat de violent a fost, mai ales ca unul…

- Comunitatea academica a Universitații ,,Aurel Vlaicu” Arad a gazduit, miercuri, evenimentul a carui menire a fost omagierea valorii și prestigiului stiintific și academic al profesorului universitar doctor Ștefan Bratosin de la Universitatea "Paul Valery” din Montpellier (Franța), caruia i-a fost decernat…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.380 locuri de munca, in data de 28 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.906, Prahova…

- Facultatea de Știinte ale Educației, Psihologie și Asistența Sociala din cadrul Universitații „Aurel Vlaicu” Arad a organizat, sub egida Bibliotecii Vii, Zilele Asistenței Sociale. Gazdele...

- Ești invitat miercuri, 28 martie, de la orele 10.00, in Complexul M al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, sala 314, la o intalnire cu aradeanul Lucian Dincea, sportivul care a participat la nu mai puțin de 10 ultramaratoane. Despre povestea sa de viața și cum a reușit sa iși depașeasca propriile…

- Cercetatorul de origine romana, dr. Albert -Laszln Barabasi din SUA, cunoscut pentru studiile sale in „Teoria retelelor”, a devenit, joi, Doctor Honoris Causa al Universitatii de Vest din Timisoara.

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Vrei sa participi la un workshop interactiv despre voința, limite, capacitate fizica, viața sanatoasa și sport? Ești invitat miercuri, 28 martie, de la orele 10.00 in Complexul M al Universitații „Aurel Vlaicu” din Arad, sala 314, la o intalnire cu aradean Lucian Dincea, sportivul care a participat…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.478 locuri de munca, in data de 23 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.065, Prahova…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Fondator, profesor și decan al Facultații de Drept din cadrul Universitații din Craiova – prof. univ. dr. Ion Dogaru, membru corespondent al Academiei Romane, a incetat din viața, ieri, 16 martie 2018, la varsta de 83 de ani, lasand ...

- Profesorul universitar si lingvistul Olga Dutu implineste astazi opt decenii de viata, din care mai bine de cinci si jumatate le a dedicat invatamantului constantean. Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo; fost "Ana Ipatesculdquo; din Constanta , Olga…

- Astazi, 12 martie, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit cea de a X a reuniune a Trilateralei Romania Bulgaria Grecia, la care au participat Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, respectiv Nikos Kotzias, ministrul afacerilor externe al Greciei.Discutiile…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- In baza parteneriatului stiintific si cultural dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, Revista Studii de Stiinta si Cultura cu Universitatea din Novi Sad si Societatea de Limba Romana din Voivodina, Republica Serbia, o delegatie oficiala a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad,…

- Un șoricel nevinovat se plimba printre produsele unui hipermarket din Arad! Nu știa ca o sa ajunga o ”vedeta” cat de curand! Un client a dat de el, dar nu s-a speriat! A scos telefonul și a filmat rozatoarea in timp ce cauta, disperata, alimentul preferat. Ca doar e intr-un hipermarket! Persoana care…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Noi detalii ies la iveala dintr-un caz care a cutremurat o tara intreaga, in urma cu mai mult timp. Dosarul este extrem de dramatic si prezinta uciderea unui student din anul I intr-un camin al Universitatii „Al. I Cuza” din Iasi si tentativa de omor comisa impotriva celui de-al doilea. Desi Aurelian…

- O sala plina și aplauze necontenite pentru unul dintre cei mai buni actori romani, la Timișoara. Marcel Iureș a devenit, de luni, Doctor Honoris Causa al Universtiații de Vest din Timișoara. El le-a spus studenților sa ii urmeze calea, sa invețe bine limba romana și o impartașeasca. Mai mult, el a transmis…

- Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații „Apollonia" din Iași. Decernarea titlului onorific a avut loc, la 1 martie 2018, in cadrul ediției a XXVIII-a a Congresului Internațional al Universitații care anul acesta…

- Profesorul universitar Anton Beziris s a nascut la Constanta, pe 2 martie 1941, si s a stins din viata in iunie 2008. Absolvent al Institutului de Marina Constanta, Sectia Marina Comerciala, in 1963, universitarul Beziris a urmat specializarea in Tehnologii moderne de transport maritim la Erasmus University…

- Prin decizia de a declansa procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, actualul ministru al Justitiei Tudorel Toader a incetat sa mai sprijine lupta impotriva coruptiei si s-a transformat in avocatul grupului infractional organizat instalat la conducerea Romaniei. De aceea,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la București in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana Iurie Leanca a avut o intrevedere cu Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Cu putin timp in urma, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, declara intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz, ca legarea fondurilor europene de "alte elemente" ar constitui "o incalcare grosolana" a principiilor Uniunii Europene. S-au inflamat vocile critice,…

- Total eronate si disproportionate. Asa a comentat ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, afirmatia presedintelui Igor Dodon precum ca unirea inseamna razboi civil, transmite IPN.

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Luni, 5 februarie 2018, ora 11.00, la Casa Universitarilor și Studenților (Bulevardul Revoluției 92, Arad) din cadrul Universitatii de Vest „Vasile Goldis” Arad, sociologul, jurnalistul si scriitorul italian Luca Vincenti isi va lansa cartea ]Bandele de Strada”. Moderatorul evenimentului va fi conf.…

- Evenimentul va avea loc miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 12.00, in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara. Vor fi premiati elevii care au obtinut rezultate deosebite la olimpiade si concursuri in anul 2017. „Va fi rasplatita si incurajata valoarea, dovedita de cei mai…

- Teodor Melescanu, propus pentru portofoliul Afacerilor Externe in Cabinetul Dancila, a primit, luni, avizul comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului cu 14 voturi "pentru", 7 "impotriva". El a enumerat prioritatile ministerului, care "sunt cele inscrise in programul de guvernare", Melescanu…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad susține nominalizarea domnului Valentin Popa, Rector al Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru funcția de Ministru al Educației. Experiența sa manageriala in funcția de rector al Universitații din Suceava, viziunea sa strategica asupra invațamantului…

- Forurile de conducere ale PSD si ALDE se vor reuni, vineri, pentru a decide ministrii care vor face parte din Guvernul Dancila, precum si noul program de guvernare. Astfel, CExN al PSD se va reuni, vineri, de la ora 11.00, iar Biroul Politic Central al ALDE a fost convocat pentru ora 10.00. La sedinta…

- Panica la bordul unui avion în care se aflau doi ministri din guvernul României. Cursa TAROM spre Suceava, în care se aflau ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, și ministrul Educației, Liviu Pop, a fost nevoita sa aterizeze de urgenta la Iasi, din cauza conditiilor…

- Doi miniștri au trait momente cumplite, in aceasta seara! A fost panica in aeronava Tarom spre Suceava. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, avionul cu destinația Suceava a fost obligat sa aterizeze la Iasi. In avion se aflau doi membri ai guvernului Tudose, ministrul Afacerilor Externe, Teodor…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…