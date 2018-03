Teodor Luputi, omagiat pentru intreaga activitate

Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Autoritatile din Gorj nu au fost pregatite in totalitate in legatura cu vremea extrema anuntata de meteorologi. Potrivit lui Cosmin Popescu, la nivelul drumurilor judetene au fost luate masurile necesare pentru a nu exista sosele blocate. De asemenea, vor fi folosite cantitati mai mari de material antiderapant,…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- Autoritatile covasnene iau in calcul posibilitatea suspendarii cursurilor scolare in cazul in care se vor inregistra temperaturi extrem de scazute in urmatoarea perioada. Prefectul judetului Covasna, Sebastian Cucu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei de duminica a convocat Comitetul…

- La videoconferinta de luni, 26 februarie, a conducerii Ministerului Afacerilor Interne cu prefectii, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne si Directiei de Sanatate Publica Maramures au fost discutate aspecte referitoare la conditiile meteorologice nefavorabile, se arata intr-un…

- In perioada 19– 25 februarie, politistii maramureseni au organizat 25 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii s-a intervenit la peste 160 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica…

- Baimarenii se pregatesc sa iasa din nou in strada duminica, de la ora 18, in Piata Revolutiei. Dupa anuntul declansarii procedurii de demitere a Procurorului-Sef al DNA, facut de Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in toata tara s-au organizat proteste pentru duminica. ZiarMM The post Noi proteste…

- Mai mult de doua treimi dintre tarile lumii au inregistrat scoruri de sub 50 de puncte din maximum 100 in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat miercuri la Berlin, relateaza dpa si AFP. Raportul anual privind…

- Nicole Cherry, cantareața care a cunoscut succesul la o varsta foarte frageda, susține ca faima nu vine fara sacrificii. In cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars ea nu se sfiește sa recunoasca faptul ca presiunea de a fi vedeta e una incredibila cateodata.

- Conferinta pentru alegeri a Comitetului de Coordonare Local OPV 3 PNL Baia Mare, organizata in 15 februarie, in Baia Mare, l-a ales cu vot majoritar, pe domnul Gheorghe Barbus in functia de presedinte. “Va promit ca, la fel ca si in celelalte proiecte in care m-am implicat pana acum, ma voi dedica 100%…

- VOLUM… Premiera pentru administratia locala, la cei 28 de ani de existenta a Institutiei Prefectului judetului Vaslui. Reprezentantul Guvernului in teritoriu, Eduard Popica, a prezentat ieri raportul de activitate al institutiei pe care o conduce, pe anul 2017, documentul analizand fiecare compartiment…

- Prefectul județului Vaslui s-a trezit dis-de-dimineața, la birou, cu angajații de la Permise Auto. Aceștia nu s-au mai dus la munca, pentru ca au vrut sa afle de la reprezentantul Guvernului in teritoriu de ce le-au scazut salariile, in condițiile in care volumul lor de munca s-a triplat. Nu au plecat…

- Numarul beneficiarilor de ajutoare alimentare europene acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va reduce de aproape trei ori dupa introducerea noilor criterii de selectare a persoanelor aflate in nevoie. O estimare a autoritaților din Vrancea…

- Media temperaturilor maxime si minime va fi fluctuanta în urmatoarele doua saptamâni (12 - 25 februarie) la nivelul întregii tari, în timp ce probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor pe arii relativ extinse va fi mai mare

- Intalnirile de lucru pentru organizarea Summit-ului UE din 2019 la Sibiu continua. Spre exemplu, Primarul Astrid Fodor a primit miercuri, 7 februarie, la sediul Primariei Sibiu, vizita unei delegații din Ministerul Afacerilor Externe condusa de doamna Doris Mircea, directorul general al Serviciului…

- Luni, 5 februarie, politistii din Baiut, impreuna cu reprezentanti ai Ocolului Silvic Strambu Baiut au organizat o actiune pentru depistarea si tragerea la raspundere a celor care comit infractiuni silvice. Astfel, in locul numit “Varful Minghet” au fost prinsi in flagrant doi barbati, de 19 si 55 de…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Sapte curti si o locuinta inundate la Berbesti. Precipitatiile sub forma de ploaie au contribuit la cresterea debitelor unor vai si paraie din localitate. Apele acestora au transportat aluviuni care au colmatat o canalizare, anunta Prefectura Maramures. Apa s-a revarsat in curtile gospodariilor. La…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca nu trebuie creata panica in jurul situatiei de la Motru, unde un copil de 4 ani a decedat cu suspiciune de meningita. Florescu este de parere ca evenimentul este regretabil, iar familia este afectata. Comunitatea din Motru nu trebuie, insa sa intre…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- Toate locurile pentru inmatricularea autovehiculelor puse la dispozitia publicului prin sistemul de rezervare online, implementat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Covasna, au fost ocupate pana la sfarsitul lunii martie. Prefectul judetului…

- Situația disperata in care se afla locuitorii din Parscov și Candești din pricina numarului mare de caini deținiți de o singura familie trezește atenția Prefecturii Buzau. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a decis sa se implice direct in aceste cazuri, dupa ce ancheta DSVSA nu a produs niciun rezultat…

- Conferinta “MEDICINA DE URGENTA AZI” se va desfasura in perioada 25-27 ianuarie in Baia Mare, organizata de catre Asociatia Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opris” , in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Maramures, Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare si Inspectoratul…

- Attila Ambrus/Banditul Whisky devenea un erou popular la sfarsitul anilor 1980 si inceputul anilor 1990 tocmai pentru ca reusea sa faca de ras autoritatile."The Whisky Robber" este scris si regizat de Nimrod Antal ("Predators", "Metallica Through the Never"), care a muncit timp de trei…

- Miercuri se organizeaza, la Cluj, o serie de evenimente, pentru comemorarea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române.”Institutia Prefectului - Judetul Cluj organizeaza în cooperare cu Divizia 4 Infanterie „Gemina” miercuri, 24 ianuarie 2018, ora…

- Luni dimineata, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 5.30,, un echipaj al politiei de frontiera a indentificat si oprit in trafic, pe DN 17c, in localitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de ninsori, dar si precipitatii mixte, insotite de depuneri de polei, valabila din aceasta seara pana duminica dimineata, la nivelul intregii tari.

- Activitatea Biroului Vamal de Interior Maramures cumulat cu Biroul Vamal Sighetu Marmatiei a fost realizata in special din comertul cu state terte, potrivit Prefecturii Maramures. Actiunile specifice strict domeniului vamal au vizat efectuarea a 28 de controale la persoane juridice, peste 1400 controale…

- La intalnirea colectivului pentru stabilirea masurilor de impulsionare a colectarii veniturilor la bugetul consolidat al statului, seful adjunct al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, Ioan Popa, a declarat ca incasarile la sfarsitul anului trecut au fost mai mari pe capitolele bugetare…

- Azi, 15 ianuarie 2018, la sediul Clubului Seniorilor din Calea Plevnei nr. 234, seniorii Sectorului 6 au marcat cei 168 de ani care au trecut de la nașterea celui mai mare poet roman. Momentul cultural - artistic a cuprins un recital de muzica și poezie pe teme eminesciene, dar și lectura unor texte…

- Wang Fuman este copilul care a reușit sa „topeasca” intreaga lume cu povestea lui emoționanta. Zi de zi, baiatul merge cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la școala, iar asta indiferent de condițiile meteorologice. Baiatul care locuiește intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei vrea sa invețe,…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a sustinut azi, 10 ianuarie, audiente cu cetatenii. Alaturi de prefect au fost prezenti seful Serviciului Juridic, Cosmin Dorle, consilierul pe relatii cu publicul, Florin Gazdac respectiv reprezentantul OCPI Satu Mare, Florica Crespai. In aceasta saptamana…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Autor: Florentin SCALETCHI Au murit oamenila Revolutia anticomunista din Decembrie ’89 pentru a ne obtinedrepturile fundamentale ale omului, asa cum sunt ele stipulate in Declaratia Universala aDrepturilor Omului din 10 Decembrie 1948 de la New York, deoarece regimul dictatorial…

- Desi au trecut aproape patru luni de la mezociclonul din 17 septembrie 2017, cand furtuna a devastat si fondul forestier al judetului, administratorii padurilor nu se grabesc sa ia masuri. Dovada indolentei si a lipsei de implicare este vizibila in toate zonele afectate, zeci de arbori doborati de furtuna…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca tema organizarii unui referendum pentru dizolvarea Consiliului Local Targu Jiu este una strict politica. Reprezentantul Guvernului in teritoriu sustine ca nu trebuie sa fii specialist in politica pentru a realiza ca solicitarea venita din partea consilierului…

- La patru zile de la moartea sa, anchetatorii nu pot spune daca Laurentiu Durleci (23 de ani), autorul sangeroaselor crime savarsite in aprilie 2016, la Stoenesti, s-a sinucis sau a fost omorat. Ipoteza unui suicid este cea mai plauzibila la acest moment, mai ales ca in urma cu un an si jumatate a inghitit…

- Pentru a preveni si combate incidentele generate de folosirea ilegala a materialelor explozive, politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au intensificat in aceasta perioada controalele, atat la societatile comerciale cat si in zona pietelor si targurilor. Ieri au fost confiscate…

- Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au continuat activitatile, in cadrul actiunii „Foc de Artificii”, pentru identificarea si tragerea la raspundere a persoanelor care utilizeaza ilegal produse pirotehnice. In cursul zilei de vineri au fost prinse in flagrant trei flagrant…

- Directivele europene sunt transpuse in legislatia romaneasca pe principiul "golden-plating". Asta inseamna ca legile prin care sunt transpuse contin beneficii care exced prevederile initiale. Insa toate acestea au un cost, care este platit de intreaga societate. La fel se va intampla si…

- Probabil ca multi dintre voi va intrebati cum de reuseste Mos Craciun sa livreze miliarde de cadouri la timp. Pentru a fi siguri ca batranelul cu barba alba si costum rosu va reusi sa livreze toate darurile la timp, o echipa de experti de la Lufthansa Systems a lucrat cu reprezentanti ai Centrului de…

- O parte din impozitele pe anul 2018 ar putea fi marite de municipalitatea baimareana. De exemplu, impozitul pe locuinte si spatii comerciale ar putea fi majorat cu pana la 150%, totul urmand a fi decis de Consiliul Local. Consilierul local Cristian Niculescu Tagarlas ia atitudine si afirma ca se va…

- Sefii de institutii publice care se afla in subordinea Prefecturii Gorj sunt chemati in aceasta saptamana la raport de catre prefectul Ciprian Florescu. Reprezentantul Guvernului in teritoriu sustine ca va avea in aceste zile o ultima intalnire cu acestia, inainte de sarbatori, pentru a se asigura ca…

- Unul dintre cele mai cunoscute si apreciate localuri din judetul Suceava, Restaurantul Padrino, al carui renume este cunoscut in intreaga regiune si chiar in intreaga tara, se redeschide, cu o noua infatisare, meniuri imbogatite, dar cu aceleasi standarde de calitate, bun-gust si cu numeroase ...

- Revolutionarii timisoreni au cerut sambata primariei sa afiseze la Opera Nationala Romana din municipiu continutul Proclamatiei de la Timisoara. Solicitarea a fost facuta in cadrul sedintei festive a Consiliului Local care a marcat, sambata, inceperea manifestarilor dedicate comemorarii Revolutiei…

- "Principalul" campioanei, Gica Hagi, e de departe cel mai longeviv antrenor din Liga 1. In intreaga istorie a Stelei, un singur tehnician a stat pe banca ros-albastrilor mai multi ani consecutivi decat are Gica la Viitorul, adica 3 ani și jumatate. FCSB - Viitorul e si duelul dintre una dintre cele…

- Grav accident feroviar in județul Vaslui, petrecut vineri. Un tren a lovit in plin o mașina la o trecere la nivel cu calea ferata. Autoturismul a fost aruncat de pe șine cu roțile in sus la peste zece metri de locul impactului, cele trei persoane aflate in interior fiind grav ranite. Trei persoane…