Un nou Ene în alb-violet

ASU Politehnica Timişoara şi-a asigurat serviciile atacantului Cristian Ene. Ultima dată la Universitatea Cluj-Napoca, noua achiziţie a grupării susţinute de ultraşii viola aparţine de fosta campioană Viitorul Constanţa...