Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Teodor a fost gasit, marți, pe un islaz, de un barbat, care l-a predat polițiștilor. Din primele informații, se pare ca baiatul și-a petrecut noaptea in zona respectiva. STIREA INITIALA Un baietel a disparut ieri, in Pitesti. Teodor a plecat spre scoala, unde…

- Un baietel a disparut ieri, in Pitesti. Teodor a plecat spre scoala, unde nu ar fi ajuns si nu s-a mai intors acasa. Baiatul a plecat in jurul orei 14.00 din zona Mobila Slava/Mall Podul Viilor. La ora 15.00 ar fi avut cursuri la Liceul Dacia de pe Teilor. Teodor este un baiat foarte…

- Teodor, un baiat de 14 ani din Pitești a disparut, iar familia este in stare de șoc. Baiatul a disparut in jurul orei 14:00, in ziua de luni, iar familia a crezut ca el merge catre școala. Nu a mai fost vazut de atunci decat de cateva camere de supraveghere. Numai ca nu se indrepta […] The post Teodor,…

- Apel disperat din partea unei familii din Pitesti! Teodor a disparut de acasa, baiatul, în vârsta de 14 ani, fiind vazut ultima data luni dupa-amiaza. A plecat la scoala dar nu a mai ajuns. Ajutati-i sa îsi gaseasca copilul!

- Un copil in varsta de 13 ani din București a fost dat disparut, iar polițiștii au solicitat sprijinul populației pentru gasirea lui. Minorul a fost gasit dupa cateva ore a informat Politia Capitalei. Potrivit unor surse, minorul ar suferi de autism. Oamenii legii au solicitat sprijinul populației pentru…

- Este stare de alerta la Mangalia! Un barbat care a intrat, vineri (17 august), in mare, la Mangalia, sa salveze o femeie in pericol de inec, nu a reușit sa mai iasa la mal. Operațiunea de cautare a lui a fost oprita de pompieri, din cauza valurilor mari și a curenților. Potrivit ISU Dobrogea, o femeie…

- Un barbat a disparut in mare, joi, in Eforie Nord, iar ISU Dobrogea a inceput operațiunea de cautare. O alta persoana a fost salvata din mare si preluata de senilata SMURD de pe o plaja din aceeasi statiune. (Promotiile zilei la monitoare) Reprezentantii Serviciului de Ambulanta Constanta au anuntat…

- Un copil de doar 11 ani a fost grav ranit și a ajuns de urgența la spital marți seara, dupa ce a cazut de la o inalțime de cinci metri. Baiatul se juca fotbal cu prietenii lui și a vrut sa recupereze mingea pe care au dat-o in afara terenului. Acesta s-a urcat pe un zid, […] The post Un copil de 11…