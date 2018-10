Stiri pe aceeasi tema

- 250 de studenti si masteranzi de la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica si Facultatea de Istorie si Geografie (Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava – USV) vor beneficia de stagii de practica organizate in cadrul unui proiect cu finantare ...

- Profesorii universitari Gheorghe Iacob si Ion Agrigoroaiei, de la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I. Cuza", au primit la finalul saptamanii trecute titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi in cadrul unui eveniment care s-a desfasurat la Primaria Municipiului Iasi. Decernarea celor…

- Facultatea de Istorie, Filosofie si Teologie impreuna cu Facultatea de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, in parteneriat cu ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, organizeaza la Galati dezbaterea „9/11 – The Tragedy of a Nation... that changed the World”.

- Studentii Academiei Navale 'Mircea cel Batran' vor participa la festivitatea de deschidere a noului an universitar de invatamant, organizata luni, 1 octombrie, la ora 11.00, de Primaria Municipiului Constanta in Piata Ovidiu, impreuna cu colegii lor de la universitatile civile, publice si particulare,…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, prin cercetatorii condusi de conf.univ.dr.ing. Stefan Balta si prof.dr. Kamel Earar, a castigat la cea de-a treia editie a Concursului International de Inventii si Inovatii (iCAN) desfasurat la Toronto, in Canada, doua medalii de aur si trei trofee.

- Sesiunea de toamna a concursului de admitere la UVT a debutat luni, 3 septembrie. Universitatea mai are disponibile 214 locuri bugetate, precum și locuri cu taxa. Cele mai multe locuri bugetate sunt disponibile la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (57), iar cele mai puține, la Facultatea…

