- Marina Almașan a facut un anunț important pe Facebook. Prezentatoarea le-a spus prietenilor virtuali și fanilor sai ca au fost clasate doua dosare importante in care a fost implicat partenerul ei de viața, omul de afaceri Georgica Cornu. Vedeta se bucura de faptul ca numele barbatului de langa ea a…

- Luni, 5 noiembrie, la ora 23:00, la Kanal D va debuta noul sezon al celui mai longeviv concurs de cultura generala din lume, „Vrei la fii milionar?”/ „Who Wants to be a Millionaire?”, avand-o ca prezentator pe Teo Trandafir. Teo a povestit chiar pe platourile de filmare de la „Vrei sa fii milionar?”…

- Situație fara precedent! Teo Trandafir și-a luat ”La revedere!” de la telespectatori și a parasit emisiunea. Motivul insa a fost unul bine intemeiat. Prezentatoarea TV a parasit emisiunea pe care o modereaza deoarece trebuia sa plece spre aeroport. Teo și-a cerut scuze, și-a luat ”La revedere!” de la…

- Adela Popescu și-a aniversat mama și i-a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” i-a spus celei care i-a dat viața cat de mult o iubește. „Mama mea, cat de mult te iubesc, tu nici nu banuiești. Știu doar gandurile mele din fiecare seara inainte de culcare. La…

- Teo Trandafir are nevoie urgenta de ajutor. Prezentatoarea TV a apelat la sfaturile fanilor sai pe pagina sa de Facebook. Ea a postat un clip in care le cere urmatorilor sai sa fie alaturi de ea. Cunoscuta prezentatoare de televiziune dorește sa iși renoveze casa. In consecința, a plecat la cumparaturi…

- Teo Trandafir și-a luat fanii prin surprindere și a postat o fotografie pe care nimeni nu a mai vazut-o pana acum. Respectiva fotografie a fost facuta chiar inainte ca prezentatoarea tv sa debuteze ca moderator la Kanal D. In momentul de fața, Teo Trandafir este prezentatoarea emisiunii ”Teo Show” de…

- Caz revoltator la Targu Jiu. Șoferii au ignorat obligația de a da prioritate unei ambulanțe SMURD aflata in misiune, cu semnalele pornite. Salvarea a ramas blocata de mai multe ori in trafic. ISU Gorj a postat pe Facebook filmarea facuta la bordul ambulanței. In imagini se poate observa cum multe mașini…

- Emoții mari pentru Teo Trandafir! Fiica ei, Maia. a inceput miercuri (29 august) școala, la o unitate de invațamant privata. A fost prima zi de liceu pentru adolescenta, iar mama ei și-a dorit sa ii transmita un mesaj de incurajare. Prezentatoarea tv este foarte mandra de fiica ei, Maia, care a inceput…