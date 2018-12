Teo Trandafir, mărturisiri tulburătoare: "Mi-e frică de suferinţa de dinaintea morţii" „Fiecare iși cauta și iși gasește puterea in el și in cei apropiați. Eu am avut senzația cand m-am intors ca pot sa ma detașez de povestea asta și sa o iau de la inceput, și senzația s-a transformat in certitudine. Mai e ceva, maine mi se poate intampla din nou. Daca o ținem intr-o jelire non-stop, nu ne putem bucura de ce ne-a ramas. Da, poți sa inveți din chestia asta daca ții neaparat, dar lecția pe care eu am invațat-o este ca e bine sa nu mori", a declarat Teo Trandafir pentru revista Viva! Teo a dezvaluit și care este cea mai mare frica a ei. "Frica de suferința de dinainte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

