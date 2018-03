Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Numeroasa familie a Eurovisionului este in doliu. O artista considerata o emblema a concursului internațional de muzica s-a stins din viața. Rudele, prietenii și fanii care au iubit-o și care ii vor asculta muzica lasata ca avere in urma ei au facut publice o mulțime de mesaje emoționante. Prima caștigatoare…

- Cdor. Rtr. Petre Ciucan s a stins din viata vineri, 23 martie 2018. Potrivit unui mesaj postat de ANCMRR Fetesti, comandorul Rtr Ciucan si a inceput cariera de pilot la Borcea, unde a zburat pe Mig 21,apoi pe aerodromul Mihail Kogalniceanu unde a zburat cu Mig 23 ss Mig 29,pana la trecerea in rezerva…

- Procurorii federali din Elveția au percheziționat birourile și casele angajaților corporației de aparare deținute de stat RUAG in legatura cu o ancheta penala inițiata in cazul furnizarii de echipament, arme și alte materiale cu destinație militara in Rusia, catre serviciul de paza și protectie (”SPP”)…

- Delia a aparut cu un nou look: cu o coafura in care combina parul blond cu cel brunet. Numeroase persoane i-au transmis Deliei ca este frumoasa și au intrebat-o cand apare urmatorul ei videoclip. Delia a obișnuit deja pe toata lumea cu desele ei schimbari de look. „Ești ca o papușa”, i-a transmis cineva…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Bogdan Dumitrescu, politistul din Olt impuscat de iubita in cap, a deschis ochii, dar recuperarea este foarte grea si a fost operat de trei ori. (VEZI ȘI: IUBITA POLITISTULUI DIN OLT IMPUSCAT IN CAP : „TOTUL A FOST O JOACA”. FOSTA SOTIE A OFITERULUI: „NU ASA IL STIU EU PE FOSTUL SOT…”) Starea de sanatate…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Petre Grigoras, antrenorul principal al echipei de fotbal SSC Farul Constanta, fiul sau, Alexandru, capitanul formatiei, si toti ceilalti membri ai familiei sunt in doliu, dupa ce s a stins din viata fratele tehnicianului farist.Intregul colectiv SSC Farul este alaturi de Petre si Alexandru Grigoras,…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- Considerata una dintre cele mai frumoase cantareate de muzica populara din Ardeal, Ramona Fabian a murit in urma cu sase ani intr-un teribil accident rutier. Desi au trecut ceva ani de la tragicul eveniment, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului, Carmen de la Salciua, nu a uitat-o pe indragita…

- Catalin Maruta și Andra formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in 2008 si au impreuna doi copii, David și Eva. Pe 16 martie, puștiul a implinit frumoasa varsta de șapte ani. Ocazie cu care prezentatorul TV a urcat, pe contul personal de socializare, o fotografie…

- Alina Eremia canta la pian de la 6 ani. Artista a decis sa se intoarca la una din marile sale pasiuni. Dupa o perioada incarcata in care și-a promovat alaturi de Mark Stam single-ul „Doar noi”, artista și-a regasit liniștea reapucandu-se de cantat la pian. „Am decis sa ma reapuc de cantat la pian, pentru…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii…Astazi…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Israela s-a stins din viata la 70 de ani, ea fiind gasita fara suflare in baie. De-a lungul timpului, insa, ea a fost implicata in numeroase scandaluri si nu doar cu fostul ei sot, ci si cu Adriana Iliescu, femeia devenita mama la 67 de ani. Cele doua au fost invitate sa comenteze asupra a cum vede…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Oana Roman a comemorat-o pe Laura Stoica, in emisiunea sa. Se implinesc 12 ani de la moartea regretatei artiste. Cantareața s-a stins intr-un tragic accident rutier, pe 9 martie 2006. Oana Roman a povestit cum a trait ea aceasta tragedie. Vedeta a marturisit ca nu poate uita inmormantarea Laurei Stoica.…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Lidia Buble a dezvaluit ca parinții ei au inceput sa planga in momentul in care au auzit una dintre piesele pe care le-a interpretat. Artista a mai precizat ca iși dorește foarte mulți copii cu Razvan Simion și nu exclude sa o intreaca pe mama sa la acest capitol. Femeia care i-a dat viața cantareței…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- "Roxana s-a ingrașat cam mult", au fost vorbele pe care amicii lor le-au spus, zilele trecute, pe cand partenera de viața a lui Florin Salam era nașa la botez, scrie spynews.ro. Și, normal, femeile care se ințelegeau bine cu ea, au potopit-o cu intrebari legate de sarcina. Iar raspunsurile primite…

- Frans Timmermans a susținut o conferința de presa la finalul vizitei maraton pe care a efectuat-o in Romania, in cadrul careia a atras atenția asupra justiției din țara noastra. „Nu pierdeți progresele din justiție”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, la finalul vizitei. „Suntem foarte…

- Aflata in India, țara natala a iubitului ei, Iulia Vantur a primit o veste dramatica. Indurerata de pierderea persoanei importanta din viața ei, partenera lui Salman Khan a facut public un mesaj emoționant. Fanii i-au scris imediat mesaje de condoleanțe. Iulia Vantur a primit cu multa tristețe moartea…

- Eddy Amoo, membru al formației britanice de soul The Real Thing, a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Tristul anunț a fost facut de membrii trupei din care a facut parte. Cantarețul a murit in cursul zilei de vineri. “Cu mare tristete anuntam vestea trecerii in nefiinta a fratelui nostru, sursa…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Iubita lui Marian Macovei, tanarul de 19 ani din Vaslui care s-a sinucis dupa ce a aflat ca a fost inșelat , a publicat pe rețeaua de socializare un mesaj de adio cutremurator. Marian și-a pus capat zilelor la numai 19 ani. Nu a mai putut suporta gandul ca iubita lui, cu care avea o relație de 5 ani,…

- Pe data de 17 februarie, creștin-ortodocșii il cinstesc pe Sfantul Teodor Tiron. In tradiția populara, legenda spune ca Sfantul Teodor a murit din cauza credinței in Dumnezeu, iar credincioșii il onoreaza rostind un canon de rugaciune. Canon de rugaciune catre Sfantul Teodor Tiron Troparul Sfantului…

- Petronela, fetița de 8 ani caruia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Mara Banica este foarte trista dupa decesul fetiței. Jurnalista s-a implicat personal pentru ca cea mica sa fie operata. Petronela a fost operata, insa din nefericire pentru ea a fost prea tarziu. „Draga Petronela, de acolo…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt cele mai toxice zodii, in care nu putem avea incredere pentru ca ne vor dezamagi cand ne va fi lumea mai draga, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt zodiile predispuse catre falsitate: Citeste si HOROSCOP: Cum te desparti de oamenii pe care ii iubesti, in functie…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Doliu la Colegiul Militar “Mihai Viteazul” din Alba Iulia, dupa moartea lui Cosmin Rat, presedintele Consilului Elevilor. Cosmin, in varsta de numai 16 ani, si-a pierdut viata, noaptea trecuta, in urma unui grav accident rutier produs intre localitatile Ciumbrud si Aiud din Alba.

- NEWS ALERT Tragedie la Cluj. Tanar de 18 ani, mort dupa ce a cazut de la etajul 11 Un tanar de 18 ani a murit, miercuri dupa masa, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din cartierul Marasti. Se ia in calcul varianta sinuciderii. La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Inspectoratului…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Feli traverseaza una dintre cele mai negre perioade din viata ei. Potrivit unor mesaje de condoleante aparute pe internet de la apropiatii sai, se pare ca talentata artista si-ar fi pierdut tatal in urma cu cateva zile. „Condoleante Feli! L-am cunoscut bine pe Costel, tatal tau. A fost un om bun. Dumnezeu…

- Gest emoționant. Solista de muzica populara Nicoleta Voicu a fost surprinsa de apropiații sai cu o petrecere surpriza. Acest momente a convins-i convins-o pe frumoasa artista sa ingroape motivul pentru care a evitat intotdeanuna sa-și serbeze ziua de naștere. In spatele zambetului și felului sau de…

- Khloe Kardashian a postat recent pe o retea de socializare mai multe imagini cu labradorul Gabbana. Astfel, vedeta in varsta de 33 de ani a adus un omagiu unui dintre cele mai apropiate fiinte din viata ei care a trecut recent la cele vesnice.

- Filosoful Mihai sora, in varsta de 101 de ani, a publicat joi seara, pe Facebook, un mesaj emotionant in care reda o amintire pe care o are cu prietenul sau Neagu Djuvara. „Cineva a spus: „Souriez, vous etes filmes!“, iar Neagu s-a intors spre mine si a suras. Apoi a adaugat: „Zambez!“ Dumnezeu sa te…

- Anamaria Rosa Preda a transmis un mesaj cutremurator din care se vede cat sufera dupa dispariția parintelui sau, de la a carui moarte s-a implinit un an pe 27 septembrie 2017. Fenomen paranormal la parastasul de un an al lui Aurelian Preda. Silvana Riciu, dezvaluiri care iti fac pielea de…

- Doliu in Arges. Monalisa Pandelea s-a stins din viata la numai 26 de ani. Din cate se pare, tanara a fost rapusa de o boala necrutatoare, eforturile medicilor fiind zadarnice, aceasta pierzand lupta cu boala. Prietenii si apropiatii sunt socati de aceastap informatie, mai ales ca aceasta a fost o…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- Avea doar 32 de ani și o viața întreaga în fața. Bogdan Tuța, tânarul care s-a sinucis astazi aruncându-se în fața trenului la Navodari, a ales altceva. Chiar în ziua de Craciun, Bogdan a postat un mesaj curemurator pe pagina sa de Facebook, mesaj pe care îl…

- Au trecut mai bine de 7 ani de la moartea Madalinei Manole, dar golul lasat de „Fata cu parul de foc” nu va fi umplut niciodata in sufletul fanilor ei care nu au uitat-o. De Craciun, mai multi admiratori ai Madalinei Manole au facut un gest coplesitor. Fanii artistei au pus un brad in ghiveci, decorat…