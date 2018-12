Stiri pe aceeasi tema

- La cinci ani de la cea mai mare cumpana din viața ei, Teo Trandafir a facut dezvaluiri emoționante pentru revista VIVA! Prezentatoarea TV de la Kanal D a avut probleme de sanatate și a trecut prin momente greu de neimaginat. „Fiecare iși cauta și iși gasește puterea in el și in cei apropiați. Eu am…

- Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici și-a amintit de unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei. La 10 ani de la moartea tatalui, vedeta a vorbit cu ochii in lacrimi despre suferința prin care a trecut și pe care nu o poate uita. Ilinca Vandici l-a pierdut pe tatal ei, stalpul familiei…

- Andreea Marin s-a operat in mare secret zilele trecute, la un spital din Capitala. Prezentatoarea TV a ținut șa-și linișteasca fanii și a transmis pe conturile de socializare care este starea sa de sanatate in prezent. Andreea Marin, care va implini 44 de ani luna viitoare, a anunțat ca are probleme…

- In ultima vreme s-a tot scris despre problemele de sanatate ale Ancai Serea, fiind nevoita sa mearga saptamanal la spital. Prezentatoarea se confrunta cu carente de fier (anemie) si, pentru ca nu poate ingera pastile, este nevoie de perfuzii. Se pare ca vedeta se simte mult mai bine acum, a urmat sfaturile…

- Simona Gherghe, indragita prezentatoare de la „Acces Direct”, s-a temut pentru viata ei dupa ce medicii au suspectat-o de pancreatita, o boala extrem de grava. Vedeta tv a facut dezvaluiri emotionante! Prezentatoarea tv a trecut, in timpul sarcinii, printr-o perioada de groaza. Simona Gherghe s-a temut…

- Luni, 5 noiembrie, la ora 23:00, la Kanal D va debuta noul sezon al celui mai longeviv concurs de cultura generala din lume, „Vrei la fii milionar?”/ „Who Wants to be a Millionaire?”, avand-o ca prezentator pe Teo Trandafir. Teo a povestit chiar pe platourile de filmare de la „Vrei sa fii milionar?”…

- Lorena Balaci, fiica cea mare a "Minunii Blonde" a facut eforturi foarte mari pentru a-si gasi cuvintele in ziua in care tatal sau a trecut in nefiinta. Printre lacrimi si suspinde, Lorena le-a dezvaluit jurnalistilor ca tatal sau a trait cu impresia ca va muri tanar.

- Teo Trandafir și-a luat fanii prin surprindere și a postat o fotografie pe care nimeni nu a mai vazut-o pana acum. Respectiva fotografie a fost facuta chiar inainte ca prezentatoarea tv sa debuteze ca moderator la Kanal D. In momentul de fața, Teo Trandafir este prezentatoarea emisiunii ”Teo Show” de…