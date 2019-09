Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Teo Trandafir a dat publicitații o fotografie superba cu fiica sa, Maia. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir are o fiica de care este foarte mandra. mama are 15 ani și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Pe contul sau de Instagram, Teo Trandafir a dat publicitații…

- Catrinel Sandu a facut declarații despre moartea tatalui sau la emisiunea prezentata de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. Tatal lui Catrinel Sandu a incetat din viața la inceputul acestei luni. "Nu mai voiam sa vad ca se chinuie, in starea in care se afla. M-am rugat tot timpul la Dumnezeu…

- Prezentatroarea de televiziune Teo Trandafir a dat publicitații, pe contul ei de Facebook, doua fotografii in care apare alaturi de fiica ei, pe vremea cand aceasta avea doar cațiva anișori. Imaginile pe care vedeta TV le-a postat in mediul online dateaza de pe vremea cand Maia avea doi ani. Ipostazele…

- Teo Trandafir a revenit recent, pe micul ecran, cu un nou sezon al emisiunii de cultura generala "Vrei sa fii milionar?", care se difuzeaza in fiecare luni seara la Kanal D. Cum emisiunea este una inregistrata, vedeta TV ne-a povestit cum s-a adaptat formatului și ce i s-a intamplat la debut. Din toamna…

- Cum este a sasea sarcina a Ancai Serea Anca Serea va deveni mama vara aceasta pentru a sasea oara. Vedeta va aduce pe lume o fetita, pe care o va boteza Leeah. Spre deosebire de sarcinile anterioare, cea prezenta se pare ca este mult mai dificila. “Probabil e si varsta, ma apropii de 40 de ani. Nu…

- Vedeta de televiziune Alina Pușcaș se pregatește sa devina mamica pentru a treia oara. Despre sarcina sa a facut declarații aceasta la o emisiune de la Antena 1. Alina Pușcaș se pregatește pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. "Se pare ca este o fetita lungana. E tot slabuta, asa…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a doua oara, in urma cu doua luni, cand a venit pe lume Tudor, baiețelul ei. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care a atașat și o imagine cu bebelușul. „Azi, 2 luni cu grasunelu’...”, a scris Mirela Vaida in dreptul fotografiei cu Tudor.…

- Vedeta columbiana Shakira a aparut joi in fata unui judecator din nord-estul Spaniei, tara in care justitia o suspecteaza ca nu a platit impozite in valoare de 14,5 milioane de euro intre 2012 si 2014, informeaza AFP. Cantareata de 42 de ani a fost chemata pentru un rechizitoriu la tribunalul din Esplugues…