Teo Trandafir a publicat o fotografie cu fetița sa pe care a surprins-o intr-o ipostaza absolut superba și foarte diferita fața de cele cu care am fost obișnuiți pana acum. Maia, fetița adoptata de Teo Trandafir, are 15 ani și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Alaturi de fotografia in cauza, prezentatoarea emisiunii Teo Show a scris un mesaj emoționant: „Poza asta am facut-o din dorința de a-i arata Maiei cata frumusețe vad eu, in fiecare zi a vieții mele. Prietena, profa de coolness și confidenta.” Teo Trandafir, in varsta de 51 de ani, este foarte mandra de fiica sa. Cu toate ca a…