Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in urma a doua denunturi formulate de politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, lucratorii Directiei Generale Anticoruptie, sub coordonarea procurorilor, au prins in flagrant doua persoane, una cu cetatenie romana si R. Moldova,…

- Un sucevean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce a fost depistat in neregula, la intrarea in tara, de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan,…

- Un tanar din Republica Moldova a incercat sa treaca hasis prin vama Sculeni, drogul fiind ascuns intr-un papuc. Tanarul se afla ca pasager intr-un autoturism Volkswagen si trebuia sa ajunga in Franta. Politistii de frontiera au observat ca tanarul respectiv avea un comportament ciudat, si i-au facut…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, impreuna inspectorii vamali, au prins la control, in noaptea de luni spre marti, un tanar din Republica Moldova care consumase droguri si care avea ascuns, in pantofi, un plic de plastic cu cinci grame de hasis. Pavel R., in varsta de 29 de ani,…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au predat autoritatilor competente un cetatean din Republica Moldova care era cautat pentru savarșirea infracțiunii de furt. Miercuri, 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu s-a prezentat pe sensul de ieșire din țara, Oleg C., in…

- Coloane mari de camioane erau formate, luni dimineata, la toate punctele de trecere a frontierei catre Ungaria, dupa restrictiile de weekend aplicate de tara vecina traficului greu, iar la Nadlac II, pe autostrada, se asteapta aproape sase ore pentru control, desi se lucreaza pe cinci artere, potrivit…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecta Neț Oana-Razvana sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica), prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat…

- Un barbat in varsta de 49 de ani din judetul Salaj, cautat de autoritati pentru furt, a fost prins, vineri, 9 martie, in jurul orei 3, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, in timp ce intra in tara. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera, pe numele…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad din judetul Timis au oprit pentru control o rulota condusa de un cetatean iranian de 43 de ani, posesor al unui document de refugiat emis in Suedia. El era insotit de o femeie,…

- Peste 25.000 de autovehicule de mare tonaj au tranzitat, in perioada 5 - 8 martie, punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, cel mai aglomerat fiind punctul de granita Nadlac II, a informat, vineri, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Astfel, s-a constatat…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- Miercuri, 7 martie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul…

- O coloana de camioane care se intinde pe kilometri intregi s-a format și astazi la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din județul Arad, la ieșirea din țara, astfel ca șoferii așteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele. Purtatorul de cuvant al Poliției de Frontiera Arad,…

- Soferii de TIR-uri care se indreptau spre vestul Europei au avut de asteptat ore in sir pentru a putea tranzita frontiera romano-ungara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, de pe autostrada, autocamioanele care asteptau la rand formand o coada de peste zece kilometri. Potrivit purtatorului…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit la finele saptamanii trecute, intr-un autovehicul care intenționa sa paraseasca teritoriul Romaniei, componentele unui microbuz furat din Italia. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de ...

- O angajata a unui local din Satu Mare a fost ucisa, in noaptea de duminica spre luni, de un barbat care comitea un jaf, suspectul reusind sa fuga cu o suma de bani. El a fost retinut dupa trei ore la frontiera cu Ungaria, in timp ce intentiona sa paraseasca tara, fiind dus la audieri, transmite News.ro…

- Factorii de decizie ai Directiilor regionale Nord, Vest si Sud ale Poliției de Frontiera a Republicii Moldova si echipa manageriala a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, Romania, s-au reunit intr-o ședința ordinara, noteaza Noi.md. Parțile au prezentat totalurile activitații in…

- Polițiștii de frontiera suceveni au capturat aproape patru mii de pachete de țigari, pentru care s-a incercat introducerea ilegala in țara, atat prin zona de munte a județului, cat și prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la ...

- Camioanele fusesera dirijate in parcare chiar de catre politisti si drumari, iar intrarile si iesirile din parcare blocate ulterior cu zapada pentru a le bloca o eventuala “evadare” . Ieri, dupa reluarea circulatiei, “profesionistii” de la deszapezire, au uitat sa dea zapada la o parte din zona de acces…

- Traficul auto si de persoane prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Radauti Prut s-a injumatatit, in ultimele trei zile, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile, au informat miercuri autoritatile locale. Potrivit datelor centralizate de Serviciul Teritorial…

- Autoritațile sarbe au restricționat traficul la frontiera din cauza vremii. Avand in vedere condițiile meteorologice din Serbia, in aceasta dimineața, autoritațile de frontiera ale statului vecin au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, prin intermediul Centrului Comun…

- Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Iași efectueaza cercetari cu privire la trei tineri care au prezentat la controlul de frontiera documente false.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- Un cetațean ucrainean s-a ales cu o paguba insemnata dupa ce lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret l-au descoperit in neregula. Potrivit comunicatului primit la redacție de la Poliția de Frontiera Suceava, ieri dimineața, in jurul orei 06.00, pe sensul de acces in Romania din ...

- Barbat banuit de comiterea unei tentative la infractiunea de omor, depistat de politistii galateni. "La data de 15 februarie, politistii galateni au depistat, in zona cartierului Micro 17, un barbat de 42 ani, din comuna Pechea, banuit de comiterea unei tentative la infractiunea de omor si care se sustragea…

- Doua motociclete dezmembrate, marca BMW, cautate de autoritatile din Italia, au fost descoperite miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, a anuntat purtatorul de cuvant al Serviciului…

- Politistii de frontiera din Iasi au gasit peste 63.000 de tigari de contrabanda ascunse in instalatia de aer conditionat a trenului care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au organizat, miercuri seara, in Punctul…

- Unul dintre cele trei puncte de trecere a frontierei de pe teritoriul judetului Satu Mare, care functioneaza acum doar temporar in week-end, va fi deschis permanent in viitorul apropiat. Este vorba despre punctul de trecere a frontierei dintre Peles si Zajta, iar o intelegere despre deschiderea sa permanenta…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au identificat un barbat de 26 ani, banuit de savarsirea infractiunii de omor, informeaza IPJ Galati. Potrivit anchetatorilor, la data de 03 februarie a.c., ora 22.30, un apel la numarul…

- O persoana fara adapost a fost gasita decedata intr-o casa dezafectata din municipiul Galati, dupa ce a fost injunghiata si incendiata, a declarat luni purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate. ‘Este vorba despre un om fara adapost, B.F., cu varsta intre 45…

- În perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 305 633 traversari, dintre care un numar mai mare – 154 064 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 78 308…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Duminica, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta. Astfel, pe raza judetului Timis a fost depistat un grup format din 30 de cetateni straini, fara documente…

- Din cauza drumurilor înzapezite și a întreruperii curentului electric pe partea ucraineana, punctul de trecere Ceadîr-Lunga - Maloiaroslaveț ramâne închis și la aceasta ora. Totodata, potrivit datelor Poliției de Frontiera, se menține un flux majorat al vehiculelor…

- Polițiștii de frontiera satmarei au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare. Doi cetațeni ucraineni au incercat sa introduca in țara…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Politistii de la Aeroportul "Henri Coanda", Otopeni, au descoperit, in ultimele 24 de ore, mai multe documente false sau falsificate, pe care opt persoane le-au prezentat la controlul de frontiera. "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda',…

- In 2014, printr-o hotarare de guvern s-a aprobat deschiderea in judetul Timis a trei punct de frontiere printre care si Foeni – Jasa Tomici. Consiliul Judetean Timis a dat bani primariei pentru a renova cladirea si pentru a repara drumurile, apoi Inspectoratul Politiei de Frontiera a adus infrastructura…

- Sute de mii de persoane au tranzitat in ultimele doua saptamani frontiera romano-moldoveana, astfel ca, in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au luat cu asalt frontiera…

- O consecinta a traficului de trei ori mai intens decat intr-o perioada normala este faptul ca masinile formeaza cozi de citiva kilometri, iar timpul de tranzitare a vamii este de cateva ore, in ciuda faptului ca au fost luate masuri de fluidizare a traficului. Traficul s-a amplificat, triplandu-se numarul…

- Cetatenii din Republica Moldova par sa fi petrecut sarbatorile de sfarsit de an in Romania in numar mai mare decat in anii trecuti. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, vamile din partea de est a Romaniei aflate in „gestiunea" Inspectoratului Iasi au fost tranzitate,…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Un numar de aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au tranzitat frontiera romano-moldoveana in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul de cuvant…

- Doua autoturisme, marcile Porsche, model Panamera și Volvo, care figurau ca fiind furate sau erau cautate de autoritațile de poliție din Marea Britanie, respectiv din Cehia, au fost depistate in Romania. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, acționand in baza unei informații, polițiștii de frontiera…