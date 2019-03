Tentativă de viol pe o stradă din București. Bărbat de 28 de ani, ARESTAT Barbatul a incercat sa violeze minora, in drumul de la liceu spre casa, pe una dintre strazile care duceau spre locuința fetei, din Sectorul 5 al Capitalei. In varsta de 17 ani, eleva s-a luptat cu agresorul și a reușit sa fuga. Cum a ajuns acasa, i-a spus mamei sale și au mers sa faca plangere la Secția 24 de Poliție. A fost identificat agresorul, un barbat de 28 de ani, care astazi a fost reținut de procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 5 pentru savarsirea infractiunii de tentativa de viol. Judecatoria Sector 5 a emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva ore, iubita italianului Matteo Politi a facut scandal pe motiv ca nu a fost lasata sa il viziteze, la secția 4 de Poliție a Capitalei, acolo unde "medicul cu 8 clase" se afla in arest de peste 24 de ore.

- Medicul impostor a ajuns, miercuri seara, la Sectia 4 de Politie, unde va fi audiat de procurori si politisti. Barbatul a fost adus de la Arad, fiind suspectat de mai multe fapte, printre care inselaciune.Totul a iesit la iveala dupa o investigatie a jurnalistilor de la Libertatea, in care…

- Un polițist a fost arestat pentru luare de mita. I-ar fi cerut bani unui afacerist pentru a-i elimina concurența Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale si retinerea…

- Incidentul a avut loc duminica pe o strada din cartierul Prundu si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile intrate in posesia anchetatorilor se vede cum soferul a tras brusc de volan si a lovit-o cu autoturismul pe victima, care se deplasa pe marginea carosabilului impreuna cu sotul…

- "In aceasta dimineata, in jurul orei 09.00, prin apel 112 Sectia 13 Politie a fost sesizata ca in parcarea unui complex rezidential sunt mai multe autoturisme care prezinta geamul spart. La acest moment se efectueaza cercetarea la fata locului, fiind identificate zece autoturisme, din care fie au…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a relatat, pe Facebook, ca a fost injurat si amenintat de trei barbati in Sectia de Politie nr.1 din Bucuresti, unde a mers chemat de o ruda care fusese lovita si amenintata de aceleași persoane....

- O femeie a fost spovedita de un preot in plina strada, in spatele unei benzinarii din București. Scenele incredibile s-au petrecut sub ochii unui echipaj de poliție și au fost filmate. Oamenii legii s-au apropiat sa vada ce se intampla, dar preotul i-a lamurit, așa ca și-au vazut de drum. Femeia a fost…