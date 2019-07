Tentativa de viol, la Constanta, in aceasta noapte. In statia de autobuz

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 iulie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati, de un politist constantean aflat in timpul liber, asupra faptului ca in zona unui complex expozitional de pe bulevardul Mamaia din Constanta, doi barbati au incercat sa insele un lucrator comercial…

- Pompierii constanteni intervin de urgenta in parcarea sectiei 5 de Politie unde, din primele informatii, un microbuz a luat foc.La fata locului intervin doua autospeciale de stingere cu 10 pompieri din cadrul Detasamentului Port. Sursa foto: ISU Constanta ...

- Un tanar in varsta de 18 ani a pierdut controlul volanului și a accidentat grav trei tinere, doua dintre ele in varsta de 18 ani, iar alta, de 19 ani, aflate in stația de autobuz, in Medgidia, Constanța. „In jurul orei 12,30, un barbat, in varsta de 18 ani, a condus un autoturism, pe strada Poporului…

- In aceasta noapte IPJ Constanta, prin purtatorul de cuvant subinspector Andreea Munteanu, a prezentat un comunicat de presa, conforma caruia "in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati cu privire la faptul ca o minora, in varsta de 16 ani, s ar fi aruncat de…

- Andrei Bodean, șeful DNA Constanța (Captura TVR) Andrei Bodean, șeful DNA Constanța, este chemat la audieri luni, la ora 13:00, la sediul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Procurorul are calitatea de suspect, anunța G4Media . Potrivit declarațiilor facute de Bodean pentru…

- Soferii care au parcat in statia de autobuz de pe strada Baba Novac din municipiul Constanta vor avea parte in aceasta dimineata de o surpriza neplacuta. Politistii locali au dispus ridicarea masinilor parcate neregulamentar astfel ca deja au fost luate din statia de autobuz autoturismele parcate. Sursa…

- Politistiii IPJ Constanta au emis doua ordine de protectie provizorii pe numele a doi barbati, aflati sub influenta bauturilor alcoolice care si ar fi amenintat cu acte de violenta partenerele de viata. Potrivit IPJ Constnata, la data de 17 mai a.c., in jurul orei 15.30, politisti din cadrul Sectiei…