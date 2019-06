Tentativa de suicid in Gara CFR din Vaslui! | VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte IPJ Constanta, prin purtatorul de cuvant subinspector Andreea Munteanu, a prezentat un comunicat de presa, conforma caruia "in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au fost sesizati cu privire la faptul ca o minora, in varsta de 16 ani, s ar fi aruncat de…

- Sportiva bulgara Biliana Dudova, tripla campioana europeana la lupte libere, se afla in refacere acasa dupa ce a incercat sa se sinucida in urma cu doua zile, a anuntat joi Federatia bulgara de lupte, citata de Reuters.

- Aceasta a inghitit cateva zeci de pastile de Paracetamol, iar din cauza starii de rau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacienta in varsta de 23 de ani a fost adusa in UPU cu simptome ale unei intoxicatii cu Paracetamol. Aceasta a fost tratata imediat…

- Suparat pe viata, un barbat in varsta de 40 de ani, din localitatea Lozna, a pus pe jar autoritatile in aceasta seara. Putin dupa ora 21, aflat pe podul de pe raul Somes, dintre localitatile Lozna si Letca, barbatul ameninta ca se arunca in apa. Consatenii au anuntat prin numarul unic de urgenta 112…

- Un scandal dintr-un local din Bumbești Jiu s-a lasat cu trei barbați duși in arestul IPJ Gorj și unul in spital. Un barbat de 38 de ani a fost atacat duminica de trei tineri, dar apoi l-a lovit pe unul dintre ei cu un cuțit și astfel s-a...

- DE NEINTELES…O minora de 14 ani, din localitatea Zapodeni a ajuns, vineri dimineața, la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, dupa ce a incercat sa incheie socotelile cu viața. Pe fondul unor problemele personale, copila a inghițit mai multe pastile, cu scopul de a se sinucide. Potrivit cadrelor medicale…

- La data de 8 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu au reținut un tanar pentru 24 de ore, Post-ul Un tanar de 22 de ani, din Titu, banuit de tentativa de viol, arestat preventiv pentru 30 de zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incidentul a avut loc sambata noapte. O persoana a sunat la 112 și a solicitat ajutorul medicilor de la Serviciul de Ambulanța Prahova. Apelul la 112 a avut loc sambata, in jurul orei 23.00. Ajuns la fața locului, echipajul medical a constatat ca este vorba despre un tanar in varsta de 20 de ani, care…