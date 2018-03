Stiri pe aceeasi tema

- Un individ a incercat sa se sinucida, joi, dupa ce a sarit de la un balcon al Parlamentului olandez, in contextul in care in plenul Legislativului avea loc o dezbatere despre crima organizata, relateaza site-ul Dutch News.

- Activitatea parlamentului olandez a fost intrerupta joi dupa ce un barbat a cazut in sala de la balconul vizitatorilor, intr-o posibila tentativa de sinucidere, potrivit mass-media, informeaza dpa. Citește și: Stare incordata intre PSD și ALDE. Ambițiile prezidențiale ale lui Tariceanu arunca…

- Fractiunea Partidului Liberal a parasit sala de sedinte a plenului Parlamentului joi, 22 martie, in semn de protest ca acestora li s-a refuzat sa li se ofere sala Legislativului pentru ziua de 27 martie, in vederea organizarii unei sedinte festive dedicate celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Anterior, femeia a fost evaluata de medicii din Unitatea de Primire Urgente (UPU). „Pacienta cu intoxicatie polimedicamentoasa a venit de la Institutul de Psihiatrie Socola. Pacienta diagnosticata cu o tulburare depresiva majora si neoplasm de col uterin operat a fost internata in clinica de garda",…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Cinci cetateni romani au murit, iar alti trei au fost raniti in Olanda, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit frontal cu un camion, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de presa olandeza. Microbuzul in care se aflau romanii s-a lovit frontal luni cu un camion, pe Drumul…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- O fosta judecatoare din Arges a incercat sa se sinucida, duminica, prin ingerarea unei substante corozive, fiind transportata in stare grava la spital. Ipoteza unei tentative de sinucidere a fost confirmata de un bilet de adio scris de femeia in varsta de 45 de ani, precum si de faptul…

- Politistii argeseni au fost sesizati, duminica dimineata, despre o tentativa de sinucidere care a avut loc in localitatea Stefanesti. Victima este o fosta judecatoare de la Judecatoria Pitesti. Aflata intr-o anexa a casei, femeia a baut detartant si apoi si-a taiat venele. Autoritatile au…

- UPDATE: Tanara a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești și, potrivit primelor informații, aceasta prezinta mai multe contuzii minore, fiind echilibrata din punct de vedere hemodinamic. In urma unui apel efectuat la 112, miercuri dimineața, polițiștii…

- Sinucidere brutala: Un jandarm din Alexandria s-a impuscat in cap, chiar inainte de a intra in serviciu in Eveniment / Un subofiter din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi a fost gasit mort in noaptea de joi spre vineri, putin inainte de miezul noptii, chiar inainte de a intra in serviciu.…

- Marea Britanie va raspunde "corespunzator si hotarat" daca vor exista dovezi privind implicarea Rusiei in incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, a declarat marti ministrul britanic de Externe, relateaza Reuters si Tass.…

- "Profilurile de Facebook pot fi false și pot ascunde in spatele lor persoane rau intenționate, interesate de datele personale care pot fi folosite pentru lansarea unor atacuri spam, pentru furturi de identitate și alte atacuri virtuale", a scris Poliția Romana. Autoritațile le-au recomandat…

- Guvernul Greciei a anuntat miercuri o noua relaxare a restrictiilor asupra miscarilor de capital introduse in vara lui 2015, majorand cu 28% nivelul maxim al sumelor care pot fi retrase din conturile bancare, transmite Reuters. Potrivit unui decret al Ministerului de Finante publicat in Monitorul…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite, dupa ce mai multi barbati inarmati au incercat sa intre in sediul unei unitati de combatere a terorismului, localizata in orasul Aden, au informat surse medicale si de securitate, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. La scurt…

- Banuiti de comiterea unor infractiuni de furt calificat, tentativa la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si tentativa la accesul ilegal la un sistem informatic, retinuti de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Ex-premierul pesedist Victor Ponta susține, pe Facebook, ca Liviu Dragnea a incercat sa negocieze cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și cu președintele Klaus Iohannis, dorind parafarea unui ”blat”, insa teleormaneanul nu a avut curajul sa tranșeze adoptarea unei linii politice clare in ceea ce privește…

- Un barbat de 28 de ani este audiat de polițiștii din localitatea timișeana Giroc, fiind acuzat ca in urma cu o luna a tarat un caine cu mașina și l-a lasat sa zaca in strada, plin de rani. Patrupedul, care este animalul de companie al altor localnici din comuna, a fost salvat de oameni cu suflet bun…

- Cadoul pe care o mama l-a facut unei adolescente, lasand-o sa-și faca șuvițe blonde in par, s-a transformat pentru fata intr-un coșmar dupa ce tatal ei, nemulțumit de schimbarea pe care și-a facut-o, a forțat-o sa se tunda baieteste. Mama adolescentei, Christin Johnson, a postat pe Facebook un mesaj…

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca europenii care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, relateaza The Associated Press, citat de News.ro . May, aflata…

- Sesiunea legislativa de primavara incepe oficial de astazi. O dispozitie in acest sens a fost semnata, anterior, de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Din data de 15 ianuarie deputații au muncit in comisii și au pregatit proiectele pentru a fi examinate in primele ședințe din plen. Vineri, șeful…

- Un barbat de 44 de ani, din municipiul Galati, s-a ales cu o amenda in valoare de 200 de lei, dupa ce a jignit un politist pe Facebook. Desi barbatul se considera nedreptatit, reprezentantii Inspectoratului de Poliție Județean Galati spun ca sanctiunea s-a aplicat potrivit legii. Barbatul nemultumit…

- In urma incercarii esuate de suicid, barbatul in varsta de 49 de ani a reusit doar sa se raneasca la mana stanga, iar medicii au concluzionat ca leziunile nu i-au pus viata in pericol. Arma folosita de barbat era detinuta legal.

- Victimele Holocaustului trebuie comemorate prin educarea noilor generatii. Indemnul a fost lansat de președintele Parlamentului, Andrian Candu. In mesajul sau, in cadrul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, seful Legislativului afirma ca nu trebuie sa uitam partea intunecata…

- * Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri. * Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca…

- Autoritatile de la Beijing iau in considerare o fuziune intre Comisia de reglementare a sectorului bancar chinez (CBRC) si Comisia de Reglementare a Asigurarilor din China (CIRC), pentru a coordona mai bine masurile de tinere sub control a riscurilor financiare, au declarat pentru Bloomberg surse care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Un constanțean a vrut sa faca ceva deosebit pentru a ieși in evidența și a reușit. Nu chiar cum și-a dorit el, dar acum il știe toata lumea: a cazut cu mașina in mare dupa ce a incercat sa o conduca pe gheața subțire de la mal. Posesorul unui Peugeot a intrat cu mașina pe plaja Modern, din Constanța,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Un bistritean in varsta de 45 ani din comuna Spermezeu, condamnat de autoritatile din Belgia la patru ani de inchisoare pentru tentativa de omor, fost arestat in baza unui mandat european, potrivit unui comunicat de presa remis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud. …

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Trebuie precizat ca femeia iesise de la inchisoare in urma cu trei luni unde a stat sapte ani si jumatate dupa…

- Un fost sef al SPP vine cu dezvaluiri socante din cadrul SRI. In prim-plan se regaseste, din nou, Florian Coldea si, surprinzator, adjunctul directorului SRI, Adrian Ciocirlan. Dumitru Iliescu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca desi a fost demis, Coldea inca trage sfori in cadrul serviciului,…

- Lucru devenit deja tradiție, autoritațile au fost, din nou, surprinse de iarna, deși a nins in ianuarie! Dimineața mai multe zone din Ploiești erau deszapezite, fapt care a facut ca primaria condusa de primarul Adrian Dobre sa fie luata la mișto de Prolex Poliția Locala, sindicatul polițiștilor…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu.Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- Un indian nu a mai așteptat ca autoritațile sa-i construiasca un drum mult dorit și s-a pus singur pe treaba. El a vrut sa faca o cale de acces mai ușoara intre satul sau și școala la care invața copiii sai, relateaza BBC News. Jalandhar Nayak, in varsta de 45 de ani, locuiește intr-un sat aflat la…

- Autoritatile iraniene l-au arestat pe fostul presedinte al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, pentru sustinerea actiunilor de protest din tara in timpul unei vizite in orasul Shiraz, anunta publicatia arabe, Al-Quds Al-Arabi, citand surse de la Teheran.

- Ministerul Transporturilor a promis ca, in 2018, soferii vor putea circula pe 156 km noi de autostrada, insa reparatiile Autostrazii Soarelui vor dura cel putin trei ani. Primii kilometri ai autostrazii, intre Bucuresti si Fundulea, sunt cei mai afectati: plini de gropi sau carpeli cu bitum,…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Presedintele Sergio Mattarella a dispus, joi seara, dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor din Italia. In aceste conditii, italienii vor fi chemati la urne pentru alegeri anticipate pe 4 martie. "Presedintele Republicii, Sergio Mattarella, dupa consultarile cu presedintii celor doua Camere…

- Mama Andei Maleon a scris un mesaj cutremurator pe pagina personala de Facebook. Ipoteza-soc in cazul tragediei de la Iasi: DUBLA SINUCIDERE. Sotii Maleon si-au pus capat zilelor la cateva ore distanta UPDATE "Dragii nostri copii Anda si Bogdan au plecat mult prea devreme la cele vesnice.…

- Peste 2.700 de functionari turci au fost demisi, duminica, din cauza unor presupuse legaturi cu organizatii teroriste, un nou val de concedieri dupa tentativa de lovitura de stat din 2016. Conform unui decret publicat in monitorul oficial, 2.756 de persoane au fost demise din functiile detinute…