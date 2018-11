Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un inscris prezentat Curtii Supreme, Ministerul Public a solicitat cea mai mare pedeapsa - de 25 de ani - impotriva fostului vicepresedinte al regiunii, separatistul de stanga Oriol Junqueras, la exact un de la incarcerarea acestuia.Pedepse la 17 ani de inchisoare au fost cerute impotriva…

- Guvernul catalan al separatistului Quim Torra a prezentat, la Barcelona, ”Consiliul Republicii”, un fel de Guvern paralel, prezidat in Belgia de predecesorul si mentorul sau Carles Puigdemont, care incearca sa-si pastreze influenta la un an dupa ce a fugit sin Spania, scrie AFP, informeaza News.ro.Acest…

- Guvernul catalan al separatistului Quim Torra a prezentat, la Barcelona, „Consiliul Republicii“, un fel de Guvern paralel, prezidat in Belgia de predecesorul si mentorul sau Carles Puigdemont, care incearca sa-si pastreze influenta la un an dupa ce a fugit din Spania, scrie AFP.

- La un an dupa ce a organizat un referendum privind independenta Cataloniei, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a lansat un nou partid sambata, ca parte a eforturilor de a mobiliza separatistii din Belgia, scrie The Guardian, conform news.ro.Noua grupare, denumita Crida Nacional (Chemarea…

- Curtea Suprema de Justiție spaniola a decis joi ca 18 lideri catalani vor fi judecați pentru rolul lor in proclamarea independentei regiunii Catalonia fața de Spania, relateaza site-ul Politico.eu.Curtea Suprema a informat printr-un comunicat ca anchetarea celor 18 foști lideri catalani a…

- Tribunalul Suprem spaniol a anuntat joi trimiterea in judecata a 18 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune din octombrie 2017, dupa finalizarea anchetei Parchetului in acest caz, transmite AFP. Deschiderea procesului lor este asteptata pentru inceputul anului 2019. Noua…

- Noul partid separatist al fostului lider catalan Carles Puigdemont va fi lansat pe 27 octombrie, data la care parlamentul Cataloniei a adoptat in urma cu un an declaratia unilaterala de independenta, anulata ulterior de Tribunalul Constitutional spaniol, relateaza AFP. Prezentat in iulie,…

- Aproape un milion de catalani s-au adunat marți pe o artera din Barcelona pentru "Diada", "sarbatoarea naționala" catalana, demonstrand inca o data capacitatea de mobilizare, dupa eșecul tentativei de secesiune de Spania și noua lideri politici in inchisoare, scrie AFP.