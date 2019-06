Tentativa de secesiune a Cataloniei a fost "o lovitură de stat" "A fost o lovitura de stat" care avea drept scop "substituirea unei ordini juridice cu o alta prin mijloace ilegale", a sustinut procurorul Javier Zaragoza.



Doisprezece separatisti catalani se afla pe banca acuzatilor in acest proces istoric, care a inceput la 12 februarie si care ar urma sa se incheie miercurea viitoare, la 12 iunie. Ei sunt judecati pentru organizarea unui referendum pentru autodeterminare, interzis de justitie, inainte de a proclama independenta Cataloniei in octombrie 2017. Pentru secesionisti, cei noua acuzati aflati in detentie provizorie sunt "prizonieri politici",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 a fost "o lovitura de stat" menita "sa lichideze Constitutia spaniola", a subliniat marti Parchetul in concluziile sale in timpul procesului impotriva a 12 separatisti catalani, care se desfasoara la Madrid, informeaza AFP, potrivit Agerpres."A fost…

- Intr-un document consultat de AFP, Ministerul Public cere in special condamnarea pentru rebeliune a fostului vicepresedinte regional Oriol Junqueras la o pedeapsa de 25 de ani, aceleasi solicitari ca inainte de deschiderea in februarie in acest proces care ajunge la sfarsit. Dupa 16 saptamani de…

- D-LE IOHANNIS, DVS. NU FACEȚI CAMPANIE, CI INSTIGAȚI LA RAZBOI CIVIL IN ROMANIA! ASTA INSEAMNA SA FIȚI EUROPEAN? CE FACE SRI? Mesajele de campanie electorala ale PNL și USR-PLUS, coordonate de Klaus Iohannis in mod asumat, sunt, de fapt, mesaje de instigare la insurgența impotriva ordinii constituționale.…

- Incarcerati intr-un penitenciar nu departe de Madrid, separatistii catalani Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull, Josep Rull si Raul Romeva au fost eliberati pentru cateva ore pentru a-si putea prelua oficial mandatul de deputat in noul legislativ, primii patru in Camera Deputatilor si ultimul…

- Cinci secesionisti catalani aflati in detentie si judecati in prezent la Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 au fost alesi duminica deputati in urma alegerilor parlamentare spaniole castigate de socialisti, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Printre cei…

- Printre cei cinci se numara fostul vicepresedinte al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Oriol Junqueras, principalul acuzat in procesul care a inceput la 12 februarie anul trecut si impotriva caruia Parchetul a cerut 25 de ani de inchisoare. Junqueras a fost ales parlamentar in calitate…

- Un barbat de 31 de ani din Targoviște a fost reținut pentru tentativa de omor dupa ce l-a injunghiat in plina strada pe un alt barbat, in varsta de 35 de ani. Atacul sangeros a avut loc pe 2 aprilie, in centrul orașului. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Targoviște au reținut…

- Moartea femeii de 62 de ani care a fost gasita luni seara intr-un apartament dintr-un bloc din Strada Ramnicu Sarat, unde a avut loc un incendiu, a fost violenta, a anuntat, marti, Politia Capitalei. Politistii au stabilit acest lucru in urma efectuarii necropsiei. Cercetarile sunt continuate pe Parchetul…