- Trei barbati si o femeie de etnie roma sunt audiati de politistii din Caracal dupa ce, joi, ar fi luat cu forta de pe strada o tânara în vârsta de 20 de ani tot de etnie, din municipiu, si au urcat-o într-o masina.

- O fata de 20 de ani a fost luata cu forța de pe strada, joi, la pranz, in jurul orei 13.00, in municipiul Caracal, de un barbat care a bagat-o intr-o mașina. O femeie a vazut incidentul, a sunat la 112 și a dat toate detaliile, inclusiv numarul mașinii rapitorului. Mașina a plecat in direcția municipiului…

- O fata in varsta de 20 de ani, care a fost luata cu forta de pe strada si urcata intr-un autoturism, in Caracal, a fost gasita de politisti la scurt timp dupa primirea apelului la 112. Ea se afla intr-o masina alaturi de trei barbati din Dolj si de o alta femeie din Olt.

- O adolescenta in varsta de 17 ani, dintr-o localitate din Slobozia, a fost rapita dupa ce parinții ei au refuzat sa o marite, potrivit tradiției țiganești. Ulterior, aproape 30 de polițiști au fost mobilizați pentru gasirea ei.

- Nu mai e niciun dubiu. A aparut filmarea in care Gheorghe Dinca o lovește pe Alexandra Maceșanu și o obliga sa intre in mașina sa. Dezvaluirea a fost facuta in urma cu puțin timp de unul dintre personajele cheie ale anchetei crimelor din Caracal

- Descinderi in forta pe strada pe care locuieste presupusul criminal in serie din Caracal! Zeci politisti a luat cu asalt mai multe gospodarii din vecinatatea casei lui Gheorghe Dinca, dupa ce au primit ponturi ca Alexandra ar fi ascunsa in zona.

- Nuami Dinescu se afla printre vedetele care au reacționat pe contul de socializare, in urma crimelor cutremuratoare petrecute la Caracal. Actrița este revoltata de ceea ce s-a intamplat și marturisește ca daca se afla in Capitala, ar fi ieșit cu siguranța in strada la protest, unde duminica seara s-au…

- A murit o adolescenta de 15 ani; frumoasa, curajoasa si inteligenta. A sunat de 3 ori la 112 sa spuna ca a fost rapita de un individ dubios, care o tine captiva intr-o casa veche, aparent parasita, impreuna cu doi caini lupi.