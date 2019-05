Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a survenit la nici doua luni dupa ce Karadjici a fost condamnat la inchisoare pe viata de Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internationale (MTPI), cu sediul la Haga, pentru genocid si crime de razboi comise in timpul razboiului din Bosnia (1992-1995)."In seara zilei de 3 mai,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA. Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat clericul Fethullah…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat miercuri ca 30.559 de persoane se afla in inchisoare pentru presupusa lor implicare in tentativa de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.Ankara sustine ca in spatele puciului esuat din iulie 2016 s-a aflat…

- Un tribunal din Turcia a condamnat miercuri 18 avocati la ani grei de inchisoare in baza unor acuzatii de terorism, potrivit editiei online a ziarului Diken si organizatiei pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, relateaza dpa preluata de Agerpres. Selcuk Kozagacli, directorul…

- Trei ciobani din Sasciori și Lancram au fost condamnați la ani grei de inchisoare pentru tentativa de omor. Aceștia au batut grav alți 2 barbați in urma unui conflict izbucnit pentru supremația unui loc de pașunat. Stanuș Valer și Stanuș Andrei au primit cate 8 ani de inchisoare, iar un minor, P.G.A…

- ”Va mulțumim doamna Kovesi, și mie imi pare rau ca trebuie sa va plangeți de presiuni. Nu va povestesc ce presiuni sufera procurorii in Spania in cazul Cataloniei, din partea PPE-ului. Procurorii sufera presiuni și trebuie, in același timp, sa ramana independenți. Vad in CV-ul dvs. ca, nu cu mult…

- Politia muntenegreana a anuntat marti arestarea a noua barbati suspectati de participare la agresiunea impotriva unei jurnaliste de investigatie, ranita prin impuscare in luna mai 2018, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Lovitura pentru Laura Codruța Kovesi! Meciul pierdut azi…

- Magistratii Instantei Supreme l-au condamnat definitiv, joi noapte, pe Radu Mazare la 9 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind retrocedarea plajelor, iar Cristian Borcea a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. In prima instanta, Mazare a primit 4 ani, iar Borcea a fost achitat, scrie Mediafax.…