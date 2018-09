Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 - un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost prins de politisti si dus la audieri la sediul Politiei Capitalei.

- Barbatul banuit ca a incercat sa jefuiasca o banca din Sectorul 2, amenințand angajații cu un cuțit, a fost prins, vineri seaara, de polițiști, acesta urmand sa fie dus la audieri, la Poliția Capitalei.Potrivit Poliției Capitalei, suspectul are 25 de ani și locuiește in București. Citește…

- Un barbat inarmat cu un obiect intepator a intrat, vineri, intr-o banca din Sectorul 2 si a cerut bani din casierie. Unul dintre angajati l-a impins spre iesire, suspectul fugind fara a sustrage valori. Politistii din Bucuresti incearca sa-l identifice pe barbat, transmite News.ro . ”In aceasta dimineata,…

- Un agent de paza dintr-un supermarket din București a gasit intr-un coș de cumparaturi un plic sigilat in care se aflau peste 33.000 de euro. Barbatul a anunțat imediat managerul magazinului care a predat plicul Poliției. Potrivit anchetatorilor, suma de bani fusese uitata in magazin de angajații cu…

- Doi polițiști au fost raniți in noaptea de marți spre miercuri in timpul unei urmariri ca-n filme pe strazile județului Bihor. Cei doi au vrut sa blocheze un Audi care n-a oprit la semnalul lor. Accidentul a avut loc in zona localitații Inand și a fost provocat de un tanar care nu poseda carnet de conducere,…

- Barbatul care a evadat ieri din sediul Judecatoriei Sector 3 se afla in custodia politistilor, acesta fiind depistat pe strada, pe raza Sectorului 3. "Astazi, in jurul orei 15.00, Seica Ioan Valentin, de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei Sector 3. Barbatul era retinut sub aspectul savarsirii…

- Barbatul care a evadat ieri din sediul Judecatoriei Sector 3 se afla in custodia politistilor, acesta fiind depistat pe strada, pe raza Sectorului 3."Astazi, in jurul orei 15.00, Seica Ioan Valentin, de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei Sector 3. Barbatul era retinut sub aspectul…

- Politistii satmareni l-au prins fiul profesorului universitar Liviu Gavrilescu, principalul suspect in dosarul de crima, in timpul noptii trecute. Marti seara, in jurul orelor 22.15, o patrula mixta formata dintr-un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare - Sectia 3 Politie…