Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost reținute, scriu site-urile T-online.de si Suddeutsche Zeitung, potrivit Mediafax. Un purtator de cuvant al Politiei germane a transmis ca a avut loc o tentativa de jaf armat la o banca amplasata in Gara centrala din Frankfurt. Traficul feroviar este afectat din…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…

- Un clujean cautat la nivel international de autoritatile judiciare din Cehia, pe numele sau existand un mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politisti pe litoral, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Cel putin sapte oameni, intre care patru politisti, au fost ucisi duminica in Pakistan in doua atentate consecutive in nord-vestul tarii, transmite dpa. In primul incident, atacatorii au deschis focul asupra unui punct de control al politiei in orasul Dera Ismail Khan si au ucis doi politisti. Apoi,…

- „In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca avizele de insotire a materialului lemnos nu indeplineau conditiile legale. Cei 2,80 metri cubi de material lemnos au fost ridicati de politisti, fiind predati reprezentantilor Ocolului Silvic. Cei doi barbati au fost sanctionati contraventional,…

- Un roman de 36 de ani a fost prins de un caine politist, pe o autostrada din Olanda, in timp ce era urmarit de oamenii legii dupa o tentativa de jaf. Barbatul, care nu are reședința in aceasta țara, a incercat sa fure dintr-o casa din orașul Moerdijk, cand a fost surprins de proprietar. Romanul a luat-o…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca astazi, 6 mai, incepand cu ora 8,30 (ora Romaniei), sistemul informatic al autoritaților ungare nu funcționeaza, sens in care nu pot fi efectuate formalitațile de frontiera pe…