Tentativa de inselaciune, dejucata de un politist constantean aflat in timpul liber La data de 19 iulie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati, de un politist constantean aflat in timpul liber, asupra faptului ca in zona unui complex expozitional de pe bulevardul Mamaia din Constanta, doi barbati au incercat sa insele un lucrator comercial prin metoda ,,smen".Deplasati la fata locului, politistii au identificat doi barbati, cu varste de 33, respecttiv 44 de ani, din localitatea Pantelimon, judetul Ilfov, care au fost condusi la s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

