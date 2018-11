Stiri pe aceeasi tema

- Continuam prezentarea detaliilor mai putin stiute din ancheta derulata de procurorii din Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta in cazul militarului de pe Fregata "Regele Ferdinandldquo;, ucis intr un accident rutier. Conform anchetatorilor, la data de 28 octombrie, ora 4.50, pe soseaua Mangaliei…

- Doi tineri au incercat sa evadeze de la Penitenciarul Poarta Alba din judetul Constanta, ascunzandu-se intr-o cladire dezafectata din incinta unitatii, dar au fost prinsi dupa aproximativ noua ore de cautari.

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, a spus, marți, ca uciderea lui jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost planificata cu mai multe zile in avans și ca o echipa de agenți saudiți a ajuns in Turcia cu o zi inainte de uciderea acestuia. De asemenea, camerele de supraveghere din consulat au fost scoase,…

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați sambata noapte la o terasa din oraș (detalii AICI). Site-ul local DeBraila.ro lanseaza o ipoteza inspaimantatoare. Incidentul de pe terasa "Music Pub" ar fi pornit…

- O tanara de 25 de ani din localitatea Borșa, judetul Cluj si fetita ei de numai 3 ani au fost spulberate de o masina condusa de sofer baut. Barbatul in varsta de 43 de ani, angajat al primariei, le-a lovit in timp ce ele stateau pe marginea drumului, apoi soferul a fugit de la fata locului si, in goana…

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Barbatul de 36 de ani a escrocat zeci de persoane, in special varstnici, din judetul Braila, in perioada noiembrie-decembrie 2016, prejudiciul fiind estimat la zeci de mii de lei. Dupa doi ani de procese, Curtea de Apel Galati a constatat ca arestarea preventiva in cazul sau a incetat de drept.

O persoana care a depozitat gunoiul dintr-o mașina langa container a fost identificata cu ajutorul camerelor video de supraveghere. Persoana in cauza a fost sancționata și obligata sa puna gunoiul in...