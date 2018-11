Stiri pe aceeasi tema

- Scene de coșmar, duminica seara, intr-un cartier din Braila. Un barbat a fost injunghiat mortal, fiind abandonat intr-o balta de sange. Trei indivizi suspecțați de comiterea oribilei fapte sunt cautați de polițiști. Mihai Stanica, un brailean de 41 de ani, a fost injunghiat dupa ce s-ar fi certat cu…

- O certa pornita pe fondul consumului de alcool a dus la o tragedie. O tanara din Targoviște și-a injunghiat iubitul din București in gat și in picior. Victima tinerei in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital și se afla in stare grava. Tanara și iubitul ei, in varsta de 20 de ani, s-au…

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Targoviste, judetul Dambovita, si-a injunghiat iubitul in picior si in gat, dupa o cearta pornita, duminica, pe fondul consumului de alcool. Victima, in stare grava, a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara in varsta de 20 de ani, din Targoviște, județul Dambovița, și-a injunghiat iubitul in picior și in gat, dupa o cearta pornita, duminica, pe fondul consumului de alcool. Victima, in stare grava, a fost transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției…

- Ekaterina Tirskaya, 22 de ani, din Rusia, s-a identificat cu Elena Gilbert, personajul principal din serialul „The Vampire Diaries”. Ea și-a injunghiat in piept iubitul pentru a-și „indeplini misiunea de a ucide varcolaci”. Tanara a fost testata psihologic inainte de inceperea procesului ei din Novosibirsk.…

- Dana Dumbrava, zisa „Racheta", a fost condamnata la 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare dupa ce, in tentativa de a-si salva iubitul de puscarie, a ticluit un plan malefic pentru a duce anchetatorii de nas. Tanara de 28 de ani a fost condamnata laolalta cu iubitul ei, Gheorghita Dumbrava, gasit…

- Tanara de 17 ani din Ramnicu Valcea suspectata ca si-a injunghiat iubitul cu un briceag, in urma unui conflict, a fost arestata. Ea este cercetata pentru tentativa de omor, scrie news.ro.Potrivit Politiei Judetene Valcea, tanara de 17 ani suspectata ca si-a injunghiat iubitul a fost arestata…

- Ieri noapte a avut loc un conflict intre doi amorezi. Un tanar de 21 de ani a fost injunghiat de iubita sa cu un briceag. Scena s-a petrecut in Ramnicu Valcea, in apartamentul victimei. Agresoarea a fost retinuta de politistii valceni pentru 24 de ore.