Stiri pe aceeasi tema

- Impactul foarte violent s-a produs, cel mai probabil, din cauza nepastrarii distanței corespunzatoare intre vehicule și a vitezei destul de mari, dar asta vor stabili polițiștii dupa efectuarea masuratorilor și intervievarea martorilor. Cu ajutorul polițiștilor prezenți la locul impactului, dar și…

- Femeia în vârsta de 82 de ani care a fost ranita în urma incendiului care a avut loc pe 23 ianuarie a decedat, a declarat, duminica, pentru Agerpres, medicul-sef al Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Botosani, Petrica Radacuceanu.

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Depresia este o boala care ucide. O tanara de 22 de ani, din Buzau, mama unei fetițe de un an, s-a sinucis azi noapte, dupa ce a inghițit un pumn de pastile pentru afecțiuni cardiace ale mamei sale. Tanara a fost gasita inconștienta, a fost dusa la spital, insa dupa cateva ore a decedat. Apropiații…

- Un elev al unui liceu de prestigiu din municipiul Braila a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean, dupa ce a fost batut de cinci adolescenti de la o alta unitate de invatamant, in cauza fiind deschis un dosar penal. Potrivit informatiilor furnizate, marti, de…

- Tentativa de crima in Capitala! Asasina i-a infipt cuțitul in spate ”adversarului” și doar o minune a facut ca omul sa nu moara. Polițiștii de la ”Omoruri” și procurorii Parchetului București au reținut-o acum pe femeia care a fost la un pas sa ucida un om in plina strada. Scenele sangeroase s-au petrecut…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Patru copii din localitatea Nepos, județul Bistrița-Nasaud, care mergeau spre școala, au fost loviți în plin, în aceasta dimineața, de o mașina. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviți de o mașina condusa de o femeie, care a pierdut controlul volanului. Conform reprezentanților…

- Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judetean Sibiu spun ca femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului dupa ce s-a simtit foarte rau, dar ca a fost tinuta pe hol fara sa o consulte cineva,iar din aceasta cauza a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost…

- O femeie in varsta de 39 din Sibiu a decedat intre Craciun si Anul Nou, dupa ce i s-a facut rau. Rudele femeii spun ca de vina sunt cei din sistemul medical, care au plimbat-o intre spitale. Maria Ciorogar a ajuns cu stari de voma la Spitalul Judetean Sibiu, Unitatea de Primiri Urgente, pe 28 decembrie,…

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul mașinii, potrivit lui Cristian Virag, purtatorul de cuvant…

- Trei autoturisme au fost implicate in jurul orei 11 intr-un accident deosebit de grav pe strada Budiul Mic din Tirgu Mureș, ne-a informat ISU Horea Mureș. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului…

- Politistii il cauta pe agresorul care a atacat un tanar cu un cutit, in apropiere de statia de metrou Politehnica. Victima a fost operata, iar atacatorul sau va fi acuzat de tentativa de omor, scrie digi24.ro.

- Liniste in perioada Revelionului la Unitatea de Primiri Urgente. In noapte de Revelion s-au prezentat la camera de garda putin peste 90 de persoane, cu mult mai putini comparativ cu anii trecuti. La Maternitate, insa, a fost agitatie pentru ca au venit pe lume patru bebelusi, prima nascuta fiind o fetita.…

- Una dintre ele are leziuni serioase – traumatism la o mana, afectarea vederii și plagi taiate pe fața. Cealalta a scapat cu cateva rani taiate la fața și afectarea vederii, a informat dr. Hadrian Borcea, de la UPU Smurd Bihor. Cele doua au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container cu televizoare a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container cu televizoare a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul a avut loc timp ce…

- Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor. Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste si unul care priveste punerea in pericol a vietii. Peste 12 oameni sunt inca internati in urma incidentului de joi, care a avut loc pe strada Flinders.…

- Gsp.ro a investigat in ultimele 3 zile cazul antrenorului de volei Virgil Rau, acuzat de patru juniori ca - in ultimii patru ani - i-a lovit, injurat și scuipat constant in timpul și dupa meciuri "Arbitrul trebuie sa fie la inalțimea tijei de deasupra fileului. Undeva, la 2. ...

- Un agent al Politiei Locale din Buzau a ajuns la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean dupa ce i s-a facut rau la serviciu, in sediul instituției. Acesta a leșinat in timpul ședinței de instructaj, inainte sa intre in serviciul de paza. Potrivit unor surse, politistul local ar fi cazut la…

- Un polițist local din Buzau se afla in stare grava la spital, dupa ce i s-a facut rau in sediul instituției. In prezent, medicii il resusciteaza pentru a-l menține in viața. Barbatul are 57 de ani, este angajat al Poliției Locale inca din anul 2008 și lucra la compartimentul Paza. In momentul cand i…

- Prima varianta luata in calcul, una destul de greu de pus in aplicare și care este scoasa mai degraba din filmele de acțiune este cea in care persoana cazuta se culca la pamant, intre șine, iar spațiul ii permite sa supraviețuiasca. Varianta este una care sta in picioare doar din punct de…

- Femeia de 36 de ani acuzata ca a impins in fata metroului o tanara, care a murit, a fost retinuta, dupa ce politistii au identificat-o pe baza imaginilor camerelor de supraveghere. Tanara ar fi incercat sa urce inapoi pe peron, dar suspecta ar fi impins-o cu piciorul și ar fi izbit-o practic de metroul…

- Apar noi detalii socante în crima odioasa de la metroul Bucuresti. Tânara în vârsta de 25 de ani împinsa în fața metroului a fost împiedicata sa revina pe peron, potrivit unor surse

- O familie din Vaslui a ramas pe drumuri, inainte de sarbatorilor de iarna. Numai interventia prompta a pompierilor a facut ca focul sa nu se extinda in toata scara de bloc. Proprietara apartamentului a fost surprinsa chiar in interiorul acestuia, in momentul izbucnirii incendiului. Din fericire,…

- Un echipaj de Poliție și Sectia de pompieri Jibou au fost solicitate sa intervina, marți in jurul orei 17, la un eveniment rutier ce a avut loc pe DN 1 H (la intersectia cu drumul catre localitatea Tihau). In urma accidentului o persoana a fost ranita si a fost transportata de catre un echipaj al ambulantei…

- Un eveniment rutier a avut loc duminica seara, in jurul orei 20.30, in vecinatatea Haltei CFR Aluniș, comuna Benesat. Poliția a fost sesizata prin numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca un autoturism a fost lovit de tren. Echipaje ale Poliției și ambulanței au sosit la fața locului, constatand…

- Accident mortal la Dumbraveni, județul Suceava. Duminica dimineata, in jurul orei 09.30, un sofer a pierdut controlul asupra mașinii pe care o conducea, un autoturism marca Dacia Logan, lovindu-se violent de un cap de pod. Drumul era acoperit cu zapada și in zona ningea abundent, cand a avut loc tragedia.…

- Barbatul are 69 de ani si a reusit sa sune singur la 112 pentru a cere ajutorul cadrelor medicale. Desi au crezut initial ca este vorba de o gluma, un echipaj de pompieri si unul medical s-a deplasat la fata locului, gasindu-l pe barbat cu un deget strapuns de plasa metalica a unui gard din sarma.…

- Este durere fara margini în familia unei tinere din Vânatori, județul Iași. Catalina Gabriela a murit în aceasta dimineața, în urma unui cumplit accident ce a avut loc în localitatea Cârlig. Potrivit ziaruldeiasi.ro, doua tinere în vârsta de 21 de ani,…

- Cei sapte supravietuitori ai accidentului mortal de marti, 28 noiembrie, produs pe DN 1H, intre Simleu Silvaniei si Pericei au primit, in cursul aceleiasi zile, ingrijiri de specialitate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Zalau. Cinci dintre ei au fost spitalizati. Este vorba despre…

- Așa cum ne informeaza purtatorul de cuvant al SCJU Sibiu, dl Decebal Todarița, in ultimele 24 de ore, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului au ajuns, nu mai puțin de 170 de sibieni. Read More...

- O femeie de 37 de ani a fost transportata marti de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean (SJ) Satu Mare dupa ce a fost muscata de un caine. Purtatorul de cuvant al...

- Un barbat de 91 de ani a fost atacat, marți, de un urs la Valea Doftanei, victima care prezenta multiple plagi fiind dusa de urgența la spital de un echipaj de ambulanța. Potrivit purtatorului de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanța Prahova, George Duța, victima…

- „Pentru ca au venit puține, a precizat acesta, ele vor fi direcționate catre personalul de pe ambulanțe și cel de la Unitatea de Primiri Urgențe, ei fiind cei mai expuși. Cand vor veni și celelalte vaccinuri acestea vor fi distribuite celor care lucreaza in spitale, in instituții de asistența…

- Tentativa de sinucidere in stația Piața Unirii, pe 10 noiembrie. Circulația metrourilor este perturbata pe Magistralele 1 și 3, dupa e o persoana a fost prinsa sub o garnitura de tren, fiind in viața la ora transmiterii știrii, potrivit Antena 3 . UPDATE – ora 21.04: Circulația trenurilor de metrou…

- Colegii nu l-au uitat pe subofiterul Liviu Nica. Astazi se implinesc șapte ani de cand acesta a parasit pentru totdeauna colectivul ISU Vrancea. Subofiterul a plecat din aceasta lume pe 9 noiembrie 2010, indoliind intreaga unitate de pompieri, familia, dar și pe toți cei care au aflat despre moartea…

- Razboiul dintre clanurile de tigani din Lugoj continua. Un nou scandal a avut loc marti in piata Timisul sub privirile a zeci de lugojeni stupefiati de ceea ce se intampla. Mai multi martori au declarat pentru lugojinfo.ro ca in jur de zece persoane au navalit in piata si l-au atacat pe un barbat care…

- Trei tineri au ajuns in weekend la spital in stare grava dupa ce au baut in nestire. Mai intai, medicii s-au confruntat cu cazul a doua tinere, una de 17 si una de 18 ani, care au ajuns pe mainile medicilor direct din localul in care au baut. Acestea au fost transportate la spital cu doua ambulante,…

- Un tânar român de 22 de ani, care se pare ca avea probleme psihice, și-a ucis, luni, mama bolnava de cancer în orașul italian Rovigo, scrie publicația Rovigo Oggi. O crima îngrozitoare a zdruncinat liniștea orașului Rovigo. O românca, Tatiana Halapciug,…