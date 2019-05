Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT nu au in lucru o cauza in care sa fie vizata o eventuala tentativa de omor a lui Liviu Dragnea, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Directiei. Liderul PSD a afirmat ca la DIICOT este un dosar in care ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a explicat ca are informații conform carora exista un dosar la DIICOT, ținut la sertar, in care mai multe persoane au descris situația din Romania și au dezvaluit și cum s-a incercat asasinarea asasinarea sa.Citește și: Liviu Dragnea susține ca exista un dosar…

- Liviu Dragnea a afirmat ca la DIICOT exista un dosar care nu este facut pe numele lui, însa în care apare numele sau, bazat pe declarația mai multor persoane care au vorbit despre cine finanțeaza mișcarile de strada, cât și despre tentativa sa de asasinare, relateaza Mediafax.„La…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, la mitingul PSD de la Galați ca saptamana viitoare va depune un proiect de lege in Parlament un proiect de lege impotriva dublului standard.”Ca sa nu ramanem la nivel de vorbe. Saptamana viitoare voi depune un proiect de lege impotriva dublului standard…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis ca ”lupta impotriva tarii lui prin tot ceea ce face”, avand in spate „sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat in mod serios Justitia in ultimii ani”. ”Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor –…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat de jurnalisti, luni, daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii la motiunea simpla, iar presedintele Camerei a raspuns: „Sincer, nu pot sa va raspund la aceasta intrebare, pentru ca nu stiu". „Nu stiu, chiar nu stiu sa va raspund. Sincer, nu pot sa va…

- Ludovic Orban someaza Guvernul sa dea "un mandat de vot favorabil" candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru pozitia de Procuror sef al Uniunii Europene. "Este suficient faptul ca PSD si ALDE s-au compromis fara drept de apel la nivelul Parlamentului European si au devenit paria in familiile…

- Liderul PNL de la Camera Deputaților, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca majoritatea PSD-ALDE a blocat nejustificat, „la ordinul expres al lui Liviu Dragnea”, moțiunea impotriva minsitrului Justiției, Tudorel Toader, care ar fi trebuit dezbatuta și votata in aceasta saptamana.Citește și: SURSE…