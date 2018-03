Stiri pe aceeasi tema

- Paris Jackson are o relație cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimoși muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost vazuta in timp ce se saruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmand astfel ca ea are o relație cu Cara. Paris a fost vazuta sarutand-o…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, se va lupta sambata dimineata, in jurul orei 5.30, pentru un loc in finala de la Indian Wells, dar inainte de acest joc, romanca s-a relaxat in compania unei actrițe preferate.

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Actorul american Mark Hamill, care a devenit celebru dupa ce a interpretat personajul Luke Skywalker in trilogia initiala a francizei "Razboiul stelelor/ Star Wars", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, transmite AFP.

- Singura fiica a lui Michael Jackson pare ca incepe sa abandoneze look-ul dezordonat de covor roșu in favoarea unuia mai șic și mai potrivit unui model și unei actrițe in devenire, așa cum este ea. Ieri seara, tanara de doar 19 ani s-a alaturat unor altor nume mari din industrie, la premiera din Los…

- Dupa ce a ales drumul catre Los Angeles pentru a pune bazele unei cariere in cinematografie, Monica Barladeanu s-a reintors intr-un proiect romanesc. Actrița a pus pauza vieții sale de la Hollywood pentru a i se alatura lui Nea Rața in misiunea de a transforma 12 vedete in adevarați fermieri. Cei doi…

- Departamentul Politiei din Los Angeles a confirmat luni arestarea barbatului care i-a furat Oscarul actritei Frances McDormand cu prilejul Governor's Ball, petrecerea oficiala organizata de Academia de la Hollywood, precizand ca statueta s-a reintors in mainile fericitei posesoare, relateaza EFE.…

- Este una dintre cele mai longevive actrițe de la Hollywood și duminica seara, la Teatrul Dolby din Los Angeles, a fost in centrul atenției. La cei 86 de ani a reușit sa intoarca privirile pe covorul roșu de la Premiile Academiei Americane de Film cu un look vintage și cu o rochie de Oscar. A purtat…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea…

- Explozie de culoare, așa s-ar putea descrie defilarea de ținute pe covorul roșu la cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar, care s-a desfașurat azi-noapte, la Los Angeles. Fetele de aur ale Hollywood-ului au stralucit la propriu in ținute spectaculoase. Culori vii, rochii indraznețe și decolteuri – vedetele…

- Red Carpet Oscar 2018. Ce rochii au purtat vedetele Ceremonia cu numarul 90 a decernarii premiilor Oscar a debutat cu traditionala ceremonie Red Carpet, unde actrite cunoscute de la Hollywood si-au facut aparitia purtand creatii vestimentare ale marilor case de moda. Rochii fine, cu drapaje, rochii…

- Ca in fiecare an, Gala Premiilor Oscar 2018, desfasurata la Dolby Theatre din Los Angeles, California, a fost prilejul perfect pentru ca vedetele sa imbrace tinute spectaculoase si sa-si etaleze cele mai frumoase coafuri si machiaje. Asa cum era de asteptat, majoritatea vedetelor au optat pentru look-uri…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles.

- OSCAR 2018. Premiile OSCAR 2018. Filme OSCAR 2018. Nominalizari OSCAR 2018. Câstigatori OSCAR 2018. Hollywood-ul a intrat în febra premiilor Oscar, de departe cele mai asteptate de lumea filmului. Gala de la Los Angeles va avea loc la noapte.

- Doar cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywood-ului vor defila pe covorul rosu si vor fi…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- Acesta este cel de-al 24-lea an in care meniul de la banchetul Oscar, la care sunt asteptati aproximativ 1.500 de invitati, este creat de Wolfgang Puck, chef de origine austriaca, in varsta de 68 de ani. Invitatii vor fi tratati cu peste 50 de preparate, inclusiv mini-antreuri precum ravioli…

- Actorii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio vor juca impreuna, pentru prima data, intr-un film. Este vorba depre “A fost odata in Hollywood” a lui Quentin Tarantino, film ce va fi lansat in august 2019. Filmul este descris ca fiind “o poveste se desfasoara in Los Angeles in 1969, in plina era a hipiotilor…

- Gala premiilor Oscar 2018, care va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, va fi difuzata in Romania in direct si in exclusivitate, in noaptea dintre 4 si 5 martie, de Digi24 si Digi Film. Acesta este cel d...

- Actrita Natalie Wood - a carei moarte constituie subiectul unei anchete redeschise de politia din Los Angeles - este doar una dintre mai multe celebritati de la Hollywood ale caror decese raman inca invaluite in mister.

- La aproape 40 de ani de la moartea actriței Natalie Wood (1938-1981), ancheta morții sale a fost redeschisa, iar principalul suspect este soțul de la acea vreme al vedetei, un cunoscut actor de la Hollywood. Natalie Wood a fost o celebra actrița de la Hollywood, cunoscuta in special pentru pelicula…

- Ea este una dintre susținatoarele mișcarii #MeToo și chiar daca nu a fost alaturi de nume sonore din industria muzicala care au protestat tacit impotriva abuzurile de la Hollywood, pe covorul roșu de la Premiile Grammy, actrița a aparut la o petrecere organizata la Los Angeles pentru același scop –…

- Lidl și Heidi Klum lanseaza in data de 5 martie, cea de-a treia colecție de moda creata impreuna, cu tema #LETSDENIM. Noua linie vestimentara cuprinde piese de denim variate, moderne, dupa ultimele tendințe ale modei și include in premiera, articole pentru copii. Dupa colecțiile #LETSWOW și #LETSCELEBRATE,…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel. Iata care sunt nominalizarile la cea de-a 90-a ediție a premiilor OSCAR® 2018: Cel mai bun film-drama „Call Me by Your Name“ „Darkest Hour“…

- Minnie Mouse, celebrul personaj al companiei Disney, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, la ceremonie fiind prezenti presedintele-director general al companiei, Robert Iger, dar si Mickey Mouse, transmite AFP.

- In curand va implini 65 de ani, dar varsta este doar un numar pentru el. Celebrul Pierce Brosnan este mai cool cu fiecare an care trece și continua sa fie un sex-simbol masculin la Hollywood. Pierce este un personaj cool la 64 de ani. Dintotdeauna a avut imaginea de barbat cuceritor, cu o atitudine…

- O cura de detoxifiere este mai mult decat binevenita dupa mesele copioase cu care ne-am rasfațat in zilele de sarbatoare. Este foarte important sa excluzi anumite alimente și bauturi, avand grija sa consumi mai multe ceaiuri din plante medicinale. O cura de detoxifiere cu ceaiurile potrivite in combinație…

- Faiq Bolkiah, junior la Leicester, este cel mai bogat fotbalist din lume. Este nepotul Sultanului din Brunei. Are doar 19 ani și este o promisiune a clubului Leicester. Evolueaza la juniorii ”vulpilor”. ”Visez de mic sa joc fotbal”, spune Faiq (foto). Este nepotul lui Hassanal Bolkia, adica Sultanul…

- GLOBURILE DE AUR 2018. Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, conduce in topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, in timp ce serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din sase nominalizari.…

- "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune comedie/ musical, la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Saoirse Ronan a fost desemnata cea mai buna actrita intr-o comedie, pentru rolul din "Lady Bird", la cea de-a 75-a editie a galei Globurilor de Aur, organizata la Los Angeles, duminica seara, de Asociatia presei straine de la Hollywood.

- Poate cea mai buna dovada a faptului ca Alexandra Dinu a reusit sa puna bazele solide ale unui nou inceput la Hollywood a fost venirea la Bucuresti a lui Adrien Brody, partenerul ei din pelicula „Bullet Head” ( Capcana mortala). O vizita facuta la invitatia ei, care a atestat succesul de care se bucura…

- Cine va castiga la Golden Globes 2017? Sezonul marilor ceremonii de premii de la Hollywood debuteaza duminica seara cu evenimentul de decernare a premiilor Golden Globes. Gala va avea loc la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles. si va fi prezentata de Kristen Bell, Garrett Hedlund, Alfre Woodard, si…