Tensiunile ruso-ucrainene: SUA au efectuat un zbor extraordinar deasupra Ucrainei, pentru reafirmarea angajamentului

- Armata SUA a anuntat joi ca a efectuat un zbor 'extraordinar' deasupra Ucrainei in cadrul Tratatului international 'Cer Deschis', pentru a-si reafirma angajamentul fata de Ucraina dupa incidentul naval cu Rusia din 25 noiembrie din Stramtoarea Kerci, relateaza Reuters. 'Atacul neprovocat…

- Rusia organizeaza exercitii militare navale si cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre pe fondul tensiunilor cu Ucraina si Occidentul dupa capturarea celor trei nave ucrainene in apropierea coastei Crimeei luna trecuta, scrie Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anulat întâlnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți în…

- Business International In paralel cu conflictul armat dintre Ucraina proeuropeana si Federatia Rusa se desfasoara un altfel de razboi la fel de brutal. Unul al banilor Tweet Print Mail Autor: Bogdan Cojocaru astazi, 21:45 6 Cei mai multi analisti sunt de acord ca noua agresiune a Rusiei…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a denuntat luni sechestrarea, prin utilizarea fortei de catre Rusia, a trei nave militare ucrainene in largul Crimeii, apreciind ca aceasta reprezinta o 'noua etapa a agresiunii' ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Atacand vedetele…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters, scrie Agerpres. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene…

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anunțat ca va avea loc o reuniune de urgența a Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene în Marea Neagra, relateaza site-ul postului ABC. Marina ucraineana a informat ca navele de patrula ale Rusiei…