Stiri pe aceeasi tema

- SUA au inceput pregatirile pentru a trimite o nava militara in Marea Neagra, pe fondul tensiunilor ridicate in regiune dupa ce Rusia a capturat pe 25 noiembrie trei nave militare ucrainene si i a retinut pe toti cei 24 de marinari aflati la bord, anunta CNN, scrie Romania TV. SUA se pregatesc sa trimita…

- Rusia ține exerciții navale și cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre, deși in acest moment exista tensiuni in relația cu Ucraina și cu Occidentul din cauza capturarii a trei nave ucrainene langa coasta peninsulei Crimeea, transmite Reuters.

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian.'Sisteme…

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Rusia a anuntat ca a trimis luni noua sa fregata cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Kalibr in Marea Mediterana, la cateva luni dupa ce Moscova si-a consolidat fortele navale in largul coastei siriene, informeaza Reuters. "Fregata Flotei de la Marea Neagra Amiral Makarov a parasit (baza…

- Rusia a desfasurat in Crimeea un al treilea divizion - subunitate - de rachete mobile sol-aer S-400, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Flotei ruse din Marea Neagra (cu baza la Sevastopol), Aleksei Rulev,...