- "Eram indispensabili atunci si continuam sa fim indispensabili și acum, deoarece numai noi suntem adevarații moștenitori conștienți ai valorilor civilizației occidentale. Noi suntem continuatorii tradiției creștine, a culturii liberale, ai afacerilor, ai meseriilor, ai muncii", a declarat…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Un comitet al Senatului italian a votat marti pentru a bloca o investigatie in care vicepremierul Matteo Salvini era acuzat de rapire dupa ce a decis sa blocheze 150 de migranti pe o nava timp de cinci zile, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati:…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a invitat vineri pe omologul sau italian Sergio Mattarella sa efectueze o vizita de stat in Franta 'in urmatoarele luni', a anuntat Presedintia franceza, dupa tensiuni intre cele doua tari, informeaza AFP. Invitatia a fost transmisa de catre ambasadorul…

- Partidul de extrema dreapta Liga, condus de vicepremierul Matteo Salvini, este principalul invingator al alegerilor regionale desfasurate duminica in Italia in Abruzzo (centru), in timp ce partenerul sau din coalitia de guvernare, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), a suferit o infrangere dureroasa,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a criticat virulent vineri acordul franco-german semnat marti la Aachen, acuzand Franta si Germania ca 'isi bat joc' de Italia si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Franta si Germania "nu se gandesc decat la interesele lor nationale", a afirmat Giuseppe Conte,…

- „Intr-o situatie in care Europa traverseaza o situatie deosebit de critica, strivita sub greutatea fluxurilor de migranti si incapabila sa exprime o strategie politica comuna si solidara, este legitim sa existe intrebari cu privire la eficacitatea politicilor globale intreprinse la nivelul Uniunii…