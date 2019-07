Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere, informeaza joi Reuters. Ambarcaţiunile s-au retras însă după ce o navă de război britanică i-a avertizat prin radio, potrivit informaţiilor furnizate de doi oficiali ai apărării din SUA, sub protecţia anonimatului. În opinia acestora, a fost vorba de o hărţuire şi de o încercare de a îngreuna trecerea…