Tensiunile dintre Rusia si Ucraina cresc in Marea Azov: Intalnire periculoasa intre nave de razboi Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean.



Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa dirijeze navele pentru a iesi din largul Crimeei. Incidentul a provocat cresterea tensiunilor dintre Ucraina si Rusia in ceea ce priveste Marea Azov, in care ambele tari au drept de navigare, relateaza Reuters si BBC.



Marina ucraineana a emis un comunicat prin care transmite ca Rusia a "actionat…

