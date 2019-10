Tensiunile dintre comunităţile kurdă şi turcă ar putea creşte în Germania (expert) Tensiunile in Germania intre persoanele cu radacini kurde si turce ar putea creste in contextul ofensivei militare a Turciei in nordul Siriei impotriva luptatorilor kurzi, a avertizat duminica un expert, citat de dpa. Fara o solutionare pasnica, Germania ar putea fi martora unei radicalizari a taberelor turca si kurda, a declarat pentru dpa cercetatorul politic Burak Copur, expert in Turcia, care a atras atentia ca nu poate fi exclusa o escaladare. "Noi, aici, in Germania, stam pe un butoi cu pulbere", a insistat Copur, care a adaugat ca "problema kurda este un conflict de identitate nesolutionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

