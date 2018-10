Tensiunile cresc intre Italia si Germania: Vom inchide aeroporturile, asa cum am inchis deja porturile

Italia isi va inchide aeroporturile pentru zborurile neautorizate cu migranti din Germania, a declarat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, pe fondul relatarilor ca landul Bavaria ar pregati deportari in masa de migranti in Peninsula, transmit dpa si Reuters.



"Daca cineva, la Berlin sau Bruxelles, se gandeste sa arunce zeci de migranti in Italia prin zboruri charter neautorizate, ar trebui sa stie ca niciun aeroport nu este si nu va fi disponibil", a declarat Salvini.



"Vom inchide aeroporturile asa cum am inchis deja porturile", a adaugat el.



Cele doua state…