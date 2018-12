Stiri pe aceeasi tema

- "Sper ca nu va trebui niciodata sa recurgem la armata, dar este una din optiuni in momentul de fata, deoarece nu putem sa nu observam ca se procedeaza la o noua epurare etnica", a declarat presei Ana Brnabic.Remarca sa vine dupa ce marti presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat autoritatile…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa "nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata", desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. "Sper ca nu va trebui niciodata…

- Premierul polonez avertizeaza ca, dupa finalizarea construcției conductei de gaz Nord Stream-2, nimic nu va opri Rusia sa continue agresiunea militara in Ucraina. Declarația a fost facuta de Mateusz Morawiecki in cadrul conferinței FOTAR de la Hamburg, informeaza RAR. „Știu poziția guvernului german…

- "In acest secol de existenta a statului national roman, pastrarea unitatii si suveranitatii tarii noastre a fost posibila si prin sacrificiul si daruirea celor care, cu onoare si mandrie, au purtat uniforma militara. Am primit o mostenire de care sa fim mandri si avem, la randul nostru, responsabilitatea…

- Premierul sarb Ana Brnabic a declarat luni ca in prezent nu mai exista solutii impuse in problema Kosovo si nici 'linii rosii' stabilite de administratia SUA, adaugand ca imaginea internationala a Serbiei s-a schimbat gratie politicii sale responsabile si consecvente, transmite Tanjug. Intr-un…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, de la tribuna Adunarii Generale a ONU, ca Iranul i-a cerut miscarii fundamentaliste siite libaneze Hezbollah sa se echipeze cu rachete ghidate de precizie impotriva Israelului, relateaza publicatia The Times of Israel. 'In Liban,…

- Sunt premieri, miniștri și parlamentari, dar prin modul in care se exprima, ar trebui sa se intoarca pe bancile școlii. Libertatea a facut lista oamenilor politici care s-au remarcat in viața publica prin greșeli gramaticale și dezacorduri dar și prin lipsa de cunoștințe elementare de cultura generala. …