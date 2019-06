Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF.

Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand rachete balistice in Cuba, o situatie foarte periculoasa cand lumea a fost adusa in pragul razboiului nuclear. Printre altele, Rusia considera in avans ca 'ilegale' noile sanctiuni americane impotriva Iranului. Noile sanctiuni economice pe care Washingtonul se pregateste sa le puna in aplicare impotriva…