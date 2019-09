Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a dispus miercuri o inasprire substantiala a sanctiunilor impotriva Iranului, dupa atacul cu drone efectuat sambata asupra unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, pentru care Washingtonul acuza Teheranul, desi Iranul a negat orice implicare, transmite AFP. …

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…

- Membrii Senatului Statelor Unite nu au reușit sa strânga voturile necesare pentru a bloca vetoul folosit de președintele american Donald Trump cu scopul de a continua vânzarile de arme in Arabia Saudita, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Dpa. Trump a declarat vânzarile…

- Ideea unui 'razboi scurt' cu Iranul este o 'iluzie', insista ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-o postare pe Twitter. Referindu-se la afirmatiile recente ale lui Donald Trump care - potrivit lui - 'ameninta pacea', Zarif a publicat pe contul sau de Twitter o serie de cinci…

- 'Natiunea iraniana este in cautare de demnitate, de independenta si de progres, si acesta este motivul pentru care presiunile inamicilor cruzi nu au niciun efect asupra iranienilor', a afirmat ayatollahul Khamenei intr-un discurs, conform extraselor difuzate de biroul sau de presa prin Twitter.'Frumoasa…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Grupul international de Actiune Financiara (Financial Action Task Force, FATF), sub presedintie americana, a somat Iranul sa ia masuri impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, cel mai tarziu in octombrie, a facut cunoscut aceasta instanta care s-a reunit joi, transmite AFP. Intr-unul din…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…