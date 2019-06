Tensiuni SUA-Iran. Ce măsuri va lua Macron 'Vom face maximum' posibil pentru ca 'nimeni sa nu comita ireparabilul', a declarat Macron in fata presei, in a doua zi a vizitei sale in Japonia. 'Este esential astazi ca toti actorii (de pe scena internationala) sa reduca tensiunea', a adaugat el. Macron a precizat ca va vorbi despre aceasta la Osaka, in cadrul summitului G20, cu presedintele american Donald Trump, ca sa se faca totul 'pentru a evita o escaladare de tip militar'. Trump a evocat miercuri posibilitatea unui razboi impotriva Iranului, 'care nu va dura foarte mult', afirmatii care au sunat ca un nou avertisment la adresa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

