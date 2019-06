Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Iran a avertizat, sambata, Statele Unite ca armata iraniana va reactiona "ferm" la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, relateaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters, potrivit mediafax."Indiferent ce decizie vor lua oficialii…

- Drona americana doborata joi "a incalcat spatiul aerian iranian" a anuntat ministrul de externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, care a publicat pe Twitter coordonatele aparatului doborat, informeaza AFP. Drona "a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine…

- Debarcarea din Normandia nu a avut un impact decisiv asupra rezultatului celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, care a mai afirmat in mod controversat ca victoriile sovietice au predeterminat

- Iranul a salutat marti oferta Japoniei de a fi mediator in negocierile cu SUA, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe iranian, Abbas Mousavi, calificand planificata vizita la Teheran a premierului...

- Un diplomat german de rang inalt s-a deplasat in Iran,pentru a convinge Administratia de la Teheran sa respecte Acordul nuclear international contestat de Statele Unite, informeaza agentia Associated Press, potrivit mediafax.Jens Ploetner, director pentru Afaceri Politice in cadrul Ministerului…

- Prezenta militara a Statelor Unite in Golf obisnuia sa fie o amenintare insa acum este o oportunitate, considera Amirali Hajizadeh, un comandant senior al Gardienilor Revolutiei din Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Un portavion care are cel putin 40-50 de avioane si 6.000 de soldati…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei și Japoniei vor participa la o noua runda de negocieri in Moscova, in data de 10 mai, menite sa rezolve disputa teritoriala dintre cele doua țari, a transmis miercuri Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…