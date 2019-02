Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Islamabad sunt gata sa elibereze un pilot indian capturat de fortele de securitate ale Pakistanului, a anuntat ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, intr-un prim semn de detensionare intre cele doua puteri nucleare, informeaza joi DPA. "Suntem gata sa…

- Cateva sute de familii au fost mutate in locuri mai sigure dupa un schimb puternic de focuri de arma si de artilerie in cursul noptii intre forte indiene si pakistaneze, a anuntat ministrul informatiilor din Kashmirul pakistanez, Mushtaq Minhas. 'Intreaga regiune a fost pusa in grad ridicat…

- Televiziunea și radioul public din Pakistan au publicat miercuri o înregistrare video care arata, potrivit acestora, un pilot indian capturat dupa ce avionul sau de vânatoare a fost doborât în spațiul aerian pakistanez, scrie AFP.Doua surse din serviciile de securitate…

- Pakistanul a transmis, miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmir si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez. Incidentul are loc dupa ce India a efectuat, marti, o "lovitura preventiva" impotriva principalei tabere de antrenament de pe teritoriul pakistanez a gruparii…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez, scrie Reuters. 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez. „Astazi, Fortele Aeriene ale Pakistanului au efectuat lovituri din spatiul aerian pakistanez in jurul Liniei de Control" a comunicat Ministerul de…

- Statele Unite au lansat un apel Indiei si Pakistanului, doua puteri nucleare pe care le opun puternice tensiuni, sa dea dovada de "retinere", îndemnând Islamabadul sa actioneze împotriva "grupurilor teroriste" de pe teritoriul sau, relateaza AFP, citat de Agerpres.…