Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit sambata gloante de cauciuc pentru a dispersa un grup de aproximativ 200 de manifestanti, in contextul unei noi zile de mobilizare a opozantilor guvernului pro-Beijing, transmit AFP si Reuters. Incidentele au avut loc in oraselul Yuen Long, in apropiere de granita cu partea…

- Ministerul de Interne al Serbiei a declarat ca amenintarea cu bomba care a determinat evacuarea unui avion Lufthansa ce urma sa zboare spre Frankfurt joi dimineata a fost falsa, transmite Reuters. Televiziunea...

- Un avion al companiei Lufthansa cu destinatia Frankfurt a fost evacuat pe aeroportul din Belgrad joi, dupa ce politia a primit un telefon in care era informata ca o bomba a fost plasata in avion, a anuntat Ministerul de Interne al Serbiei, transmite Reuters. Cei 130 de pasageri si 5 membri ai echipajului…

- O angajata a unui centru de asistenta sociala din orasul croat Djakovo a fost ucisa, iar un alt angajat a fost grav ranit marti de un atacator inarmat cu un pistol, a anuntat Ministerul de Interne pe Twitter, r...

- O angajata a unui centru de asistenta sociala din orasul croat Djakovo a fost ucisa, iar un alt angajat a fost grav ranit marti de un atacator inarmat cu un pistol, a anuntat Ministerul de Interne pe Twitter, relateaza DPA, potrivit agerpres.ro.Politia a precizat ca este in cautarea unui suspect,…

- Emisarul ONU in Libia, Ghassan Salame, a condamnat virulent miercuri raidul aerian impotriva unui centru de migranti din apropierea capitalei Tripoli, evocand un "macel" care ar putea constitui, in opinia sa, o crima de razboi, transmit AFP si Reuters."Acest atentat poate constitui in…

- Doua atentate sinucigașe au lovit joi, 27 iunie, capitala Tunisiei, soldate cu moartea unui polițist și ranirea grava a opt civili aflați in zona atacului. Principala artera a Tunisului, Avenue Bourghiba, situata in apropierea vechiului oraș, a fost mai intai teatrul unui atac sinucigaș ce a vizat poliția,…

- Lucratorii umanitari au avertizat miercuri asupra conditiilor precare de sanatate si igiena dintr-o tabara pentru refugiati amenajata in Bosnia, unde sute de migranti sunt amenintati de scabie si de alte boli si duc lipsa de alimente, iar daca trec granita in Croatia risca sa fie tratati cu brutalitate…