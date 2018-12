Stiri pe aceeasi tema

- Sute de tancuri sunt mobilizate de rusi la granita cu Ucraina, relateaza un blog specializat in chestiuni militare, care prezinta drept argument in acest sens imagini din satelit datand din luna noiembrie.

- Sute de tancuri sunt mobilizate de rusi la granita cu Ucraina, relateaza un blog specializat in chestiuni militare, care prezinta drept argument in acest sens imagini din satelit datand din luna noiembrie.

- Federatia Rusa continua sa desfasoare echipamente militare in zona marilor Azov si Neagra care sa-i permita sa tina sub control navigatia in aceasta regiune, a declarat marti intr-o interventie la postul de televiziune UA TV purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii a Ministerului…

- In Odesa, Ucraina, organizațiile naționaliste au inceput o acțiune numita „Gasește un camion rusesc și schimba-l pe marinari”, in urma reținerii de catre Federația Rusa a trei nave marine și trei marinari. Potrivit inforesist.org, mai multe camioane rusești au fost lipsite de placuțe de inmatriculare.

- ”Urmaresc cu ingrijorare escaladarea brusca, de catre Federația Rusa, a confruntarii militare cu Ucraina. Intr-un gest fara precedent, Moscova a blocat accesul in Marea Azov, sechestrand mai multe nave ale marinei de razboi ucrainene. Este momentul unui raspuns ferm și coordonat din partea…

- Kremlinul nu renunța la incercarile de a așeza Ucraina la masa de negocieri cu separatistii „DNR” și „LNR”, pentru a oferi astfel Rusiei statutul de „terța parte”, desi ea este parte beligeranta, susține expertul Ghenadi Druzenko, potrivit Obozrevatel. El a adaugat ca Federația Rusa vrea sa forțeze…

- In acest sens, a afirmat Ielcenko, Rusia transfera trupe si echipamente prin Marea Azov si nu a renuntat la planul sau de a obtine un coridor terestru dinspre Donbas (estul Ucrainei) in Crimeea. „In Crimeea ocupata are loc o militarizare intensa. Rusia si-a dublat fortele militare din peninsula si…

- Ministerul Apararii ucrainean a declarat marti dimineata ca incendiul declansat la depozitele de munitii de langa localitatea Icinia, regiunea Cernigov, a provocat explozii in lant, la primele ore ale zilei fiind inregistrate chiar si 2-3 explozii pe secunda, ulterior insa intensitatea acestora a…