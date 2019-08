Tensiuni PSD - ALDE. Dan Tudorache: De asta nu se face restructurare

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Executivul isi va continua programul de guvernare si ca o evaluare a modului de indeplinire a acestuia va fi efectuata in luna iulie, dupa congresul PSD, tot atunci urmand sa se decida daca este cazul unei remanieri. "Se implinesc sase luni in acest…

- Social-democratul Razvan Popa considera ca respingerea motiunii de cenzura confirma soliditatea majoritatii parlamentare, majoritate care este atasata actualului program de guvernare care a adus Romaniei una dintre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana.„Motiunea de cenzura…

- Opoziția a strans doar 200 de voturi la moțiunea de cenzura, dupa ce atat Ludovic Orban, cat și Rareș Bogdan declarau, ca au asigurate cel puțin 215 voturi. Insa, calculele nu s-au adeverit in Parlament, unde Guvernul Viorica Dancila a supraviețuit celei de-a treia moțiuni de cenzura.Rareș…

- ”Va recomand sa puneti motiunea intr-un plic si sa i-o trimiteti domnului Iohannis la Cotroceni”, a zis Viorica Dancila la dezbatere. Viorica Dancila a declarat ca opoziția nu iși dorește cu adevarat sa vina la guvernare, precizand ca partidele care susțin moțiunea de cenzura sunt ”Alianța…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti, in Parlament, la dezbaterile pe marginea motiunii de cenzura:E a treia oara cand vin in Parlament la motiunea de cenzura si observ aceeasi abordare a opozitiei, mistificarea adevarului, suprematia jignirilor in fata politicii bunului simt, lipsa unor…

- ”In cazul in care noi am fi prezentat 215 voturi pro moțiune, ar fi fost mult mai ușor sa convingem reprezentanți ALDE și PSD, sau chiar neafiliații sau pe cei din cadrul minoritaților naționale, pe care nu i-am convins. Din pacate, in momentul depunerii moțiunii, noi am prezentat doar 176 de semnaturi…

- Abia depus la Parlament, demersul Opozitiei la adresa Guvernului Dancila va fi citit in plen chiar miercuri dupa-amiaza. Dupa cum anunta inca din ziua precedenta Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, PSD-ul isi doreste “la fel ca si Opozitia, ca aceasta motiune sa intre cat mai repede la…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarant, luni, inaintea Biroului Permanent Național ca marți va avea loc o ședința de grup reunit, unde va fi prezenta și Viorica Dancila, pentru a se discuta despre moțiunea de cenzura pe care Opoziția o va depune in Parlament, conform Mediafax.Citește…