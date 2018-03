Stiri pe aceeasi tema

- Politia kosovara a arestat luni in nordul fostei provincii sarbe, la Mitrovica, un important oficial sarb, Marko Djuric, seful agentiei guvernamentale sarbe pentru Kosovo, relateaza AFP si dpa. Marko Djuric 'a fost arestat si va fi transferat la sediul politiei' din centrul Pristinei, a declarat…

- Mai multi inalti oficiali sarbi au fost impiedicati sa intre in Kosovo, care a mobilizat forte de securitate in regiunea sa nordica, in cadrul unei agravari a tensiunilor intre Pristina si Belgrad, relateaza luni Reuters si Tanjug. Autoritatile kosovare au refuzat accesul ministrului sarb…

- Compania naționala de telecomunicații din Kosovo a anunțat sambata ca a incetat sa utilizeze codul de țara al Serbiei pentru apeluri telefonice fixe și, in schimb, va folosi un cod nou, propriu. Operatorii de telefonie mobila vor schimba, de asemenea, codurile in lunile urmatoare, scrie Reuters.

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a afirmat miercuri ca Statele Unite ale Americii (SUA) sustin formarea unei asa-numite \'\'armate a Kosovo\'\', bazata pe recunoasterea nelegitima a independentei Kosovo, si ca aceasta nu va aduce stabilitate nimanui in Balcanii de Vest

- Serbia este pregatita pentru un 'compromis' privind Kosovo, dar nu va accepta nicio umilire sau erodare a statului sarb, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic dupa o intalnire avuta miercuri, la Belgrad, cu Wess Mitchell, asistent pentru afaceri europene si euroasiatice al secretarului…

- Politica externa a Rusiei. De-a lungul timpului, Rusia a starnit controverse constant cu acțiunile sale pe plan extern. De la anexarea Crimeei in 2014, intervenția in Siria, amenințarea la adresa Romaniei, pana la anunțul privind noua arma nucleara. Viitorul e imprevizibil, dar alegerile prezidențiale…

- Klaus Iohannis si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, sunt de parere ca este nevoie de un compromis in ceea ce priveste solutionarea problemei Kosovo, pentru o directie eruopeana a Balcanilor de Vest.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Nu vom avea prea curand o autostrada care sa lege Timisoara de Belgrad, desi infrastructura este elementul cheie pentru relatiile economice dintre Romania si Serbia, a admis, joi, presedintele Romaniei, dupa intalnirea cu omologul sarb. Iohannis si-a amintit, astfel, de drumul fara prea multe…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa comuna cu președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Iata ce au declarant cei doi oficiali, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: Klaus Iohannis: „Domnule președinte, Am placerea sa va urez bun venit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca i-a "smuls" si cateva promisiuni presedintelui sarb Aleksandar Vucic, in urma intalnirii pe care au avut-o la Parlament.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO "Am…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Multe dintre ceasurile cuptoarelor cu microunde, frigidere sau radiouri conectate la reteaua electrica europeana au ramas in urma, in ultimele zile, cu pana la 6 minute. De vina ar fi un operator kosovar care s-a alimentat cu prea mult curent din retea si, astfel, i-a perturbat functionarea, in ultimele…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea…

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Serbia nu va sustine recunoasterea statului Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si doar un compromis poate debloca acest “conflict inghetat”, a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax. Vucic, un fost nationalist ...

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a dat asigurari luni Serbiei ca intelege pozitia Belgradului in ceea ce priveste provincia Kosovo, asumandu-si in acelasi timp linia oficiala a Austriei care a recunoscut independenta Kosovo, relateaza AFP. 'Sunt in prezent membru al guvernului si bineinteles…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general adjunct, Codrin Ștefanescu, a fost invitat sa comenteze decizia Executivului la Antena3.„Am vorbit…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- ,,Pentru ca putem!” Așa au justificat mai-marii de la PSD faptul ca la masa Guvernului au loc miniștri cu probleme penale. Noul șef de la Mediul de Afaceri, Radu Oprea sau Olguța Vasilescu, ramasa ministru al Muncii, au dosare penale.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educatie, Razvan Cuc la Transporturi si George Ivascu la Cultura sunt noii ministri pe care ii pregateste PSD pentru Guvernul Dancila. De asemenea, Sevil Shahideh ar putea prelua functia de secretar general al Guvernului. In rest, ALDE nu schimba pe…

- Plecarea lui Mihai Tudose din fruntea Guvernului va atrage, cel mai probabil, schimbari la varful unor ministere. Primii pe lista neagra ar fi ministrii care si-au exprimat public sustinerea fata de...

- O inițiativa privind modificarea legislației ar oferi mai multe oportunitați investitorilor de energie regenerabila prin participarea acestora la piața energetica din Republica Moldova. Întâmplator sau nu, ministrul Economiei, Chiril Gaburici, care va promova acest proiect în Guvern,…

- Victor Ponta, fostul prim-ministru, a primit joi cetatenia Republicii Serbia, el fiind un apropiat al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o ‘calitate onorifica si onoranta’, dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. ‘Eu…

- Informații noi ies la iveala din sedinta CEx de luni. Surse politice declara ca premierul Mihai Tudose le-a spus colegilor ca nu poate conduce un trabant si sa ajunga în Formula 1. Premierul spune ca vrea de acum sa puna miniștri performanți și a amenințat ca s-a terminat cu cei…

- Cotidianul OPINIA reia rubrica prin care isi propune sa monitorizeze activitatea parlamentarilor buzoieni, dupa criteriile de apreciere a activitatii puse la indemana oricui, pe cale oficiala, pe site-urile Senatului si Camerei Deputatilor: initiative legislative, declaratii politice, intrebari adresate…

- Aproximativ 300 de cravate au fost agatate, marti, de gardul cladirii Guvernului din Kosovo, in semn de protest dupa ce premierul Ramush Haradinaj a decis sa isi dubleze salariul, relateaza AFP, citat de news.ro.Cravatele au fost agatate de reprezentanti ai societatii civile kosovare.…

- „Trebuie sa fiu la nivelul responsabilitatilor mele. Sunt obligat sa port cravata, nu pot sa ies oricum, trebuie sa am o camasa", a declarat saptamana trecuta Ramush Haradinaj intr-un interviu, justificand majorarea salariului sau, informeaza AFP, preluat de Agerpres . Haradinaj, care a prezentat recent…

