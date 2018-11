Stiri pe aceeasi tema

- Turcia este "ingrijorata" de tensiunile dintre Moscova si Kiev in Marea Neagra si indeamna la evitarea escaladarii acestora, a subliniat luni Ministerul Afacerilor Externe al Turciei, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Aflam cu ingrijorare vestile conform carora a fost deschis focul asupra…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Gazoductul TurkStream este parte din eforturile autoritatilor de la Moscova de a evita Ucraina ca ruta pentru tranzitul gazelor rusesti spre Europa, regiune care importa aproximativ o treime din necesarul sau de gaze naturale de la Gazprom."Documentele trimise operatorilor de transport…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza cotidianul rus 'Kommersant'. Gazoductul TurkStream este parte din eforturile autorităţilor…

- Presedintii Rusiei si Turciei au celebrat ieri, in Turcia, depasirea unei etape-cheie in construirea strategicului gazoduct care leaga cele doua tari via Marea Neagra si ilustreaza apropierea Ankarei de Moscova. In cursul unei ceremonii cu mare pompa la Istanbul, cei doi sefi de stat au asistat, via…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au sarbatorit luni, in Turcia, incheierea unei etape-cheie in constructia unui important gazoduct care le leaga tarile prin Marea Neagra si ilustreaza apropierea intre Ankara si Moscova, relateaza AFP.”TurkStream va fi foarte benefic…

- 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa…

- Rusia considera ca Turcia este raspunzatoare de separarea militantilor islamisti din Idlib de opozitia siriana moderata, a declarat marti, la Geneva, reprezentantul Moscovei la negocierile pentru pace in Siria, citat de Reuters preluata de Agerpres. "Consideram ca situatia din Idlib trebuie…