Stiri pe aceeasi tema

- Comisia neozeelandeza de ancheta va avea termen pana in decembrie sa stabileasca daca autoritatile ar fi putut impiedica atacurile comise la doua moschei din Christchurch de un adept al suprematiei albe, a declarat luni prim-ministrul Jacinda Ardern, transmite dpa, informeaza Agerpres.Citește…

- Pakistanul sustine ca are informatii credibile conform carora India planuieste un atac militar in aceasta luna, aceste afirmatii fiind descrise de India ca „isterie de razboi”, scrie BBC, relateaza News.ro.Citește și: Turcia condamna 'dublul standard' impus de Frans Timmermans Comentariile…

- Guvernul iranian, care mentine relatii stranse atat cu India cat si cu Pakistanul, s-a oferit sa medieze conflictul intre cele doua state, carora le-a cerut "moderatie" si inceperea unui dialog, transmite EFE. Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a anuntat ca Republica Islamica…

- In cazul unui razboi, nedorit de nimeni, India ar domina Pakistanul la toate categoriile de arme. Bugetul apararii detinut de India se ridica la 47 miliarde de dolari, in timp ce Pakistanul investește doar 7 miliarde de dolari. Ca efective militare, India are 1,3 milioane de cadre active si 2,8 milioane…

- Pakistanul a anuntat ca isi inchide spatiul aerian 'pana la noi ordine', a indicat miercuri Autoritatea Aviatiei Civile (CAA), dupa ce Islamabadul a declarat anterior ca a doborat doua avioane de vanatoare ale fortelor aeriene indiene, potrivit AFP. 'Autoritatea Aviatiei Civile a inchis…

- Conflictul de la granita dintre Pakistan si India degenereaza. Fortele armate de la Islamabad au doborat in aceasta dimineata doua avioane militare indiene.Un aparat de zbor a cazut pe teritoriul controlat de Pakistan, iar celalalt pe teritoriul indian.

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- Tensiuni in cadrul Consiliului Local al orașului Țandarei, provocate de cei opt consilieri ai Opoziției. Reprezentanții administrației locale susțin faptul ca «aceștia incearca sa blocheze orice investiție și, mai mult decat atat, inițiaza proiecte de hotarare fara justificare». Un exemplu in acest…