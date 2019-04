TENSIUNI MAJORE în Coreea de Nord. Întâlnire de ultim moment a partidului comunist Sedinta plenara, care are loc in mod regulat, se va desfasura dupa ce al doilea summit dintre Kim Jong-un si presedintele american Donald Trump a esuat in februarie. Intalnirea lor a fost scurtata dupa ce cei doi lideri nu au putut ajunge la un acord cu privire la arsenalul nuclear al Coreei de Nord sau in ceea ce priveste sanctiunile. Oficialii partidului comunist se vor aduna pentru „a discuta si decide privind noua orientare si modalitatile de a se coordona cu actuala situatie revolutionara", a informat agentia de stat KCNA miercuri, potrivit Agerpres. Intr-o intalnire a Biroului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

