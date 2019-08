Tensiuni libanezo-israeliene: ONU avertizează împotriva unui nou conflict Un proiect de rezolutie, redactat de Franta, a fost adoptat in unanimitate.



In acest text, Consiliul de Securitate atrage atentia ca "incalcarea incetarii ostilitatilor ar putea duce la un nou conflict pe care niciuna dintre parti sau regiunea nu si-l poate permite". El "condamna toate incalcarile Liniei Albastre" care separa Libanul si Israelul, "aeriene si la sol si lanseaza un apel ferm tuturor partilor sa respecte incetarea ostilitatilor".



Miercuri, armata libaneza a tras contra unei drone israeliene in sudul Libanului. Duminica, un atac a fost efectuat de o drona armata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

