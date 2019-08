Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a sosit intr-o vizita-surpriza la summitul G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei, a anuntat un purtator de cuvant al ministrului iranian, informeaza dpa. Inainte de aceasta AFP informa, citand site-ul de monitorizare a…

- Informația a fost oferita de o sursa apropiata președintelui Macron, care a mai adaugat ca principalele obiective ale G7 in relația cu regimul de la Teheran sunt impiedicarea dotarii Iranului cu arme nucleare și detensionarea situației din Golful Persic. „In calitate de presedinte al G7, presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul de la Casa Alba, Donald Trump, au avut un pranz tete-a-tete, sambata, la Biarritz, intalnire care nu era prevazuta initial in programele celor doi, relateaza presa franceza, conform news.ro.Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…

- Canada se opune unei reveniri la formula G8 prin reprimirea Rusiei, atat timp cat Moscova nu va elibera teritoriile din estul Ucrainei pe care le-a anexat, a declarat joi sefa diplomatiei canadiene Chrystia Freeland, informeaza Agerpres. „Încalcarea dreptului international de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat, joi seara, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmând ca acesta transmite "semnale contradictorii" Iranului, în contextul crizei referitoare la programul nuclear iranian, potrivit Mediafax. "Iranul are…

- Miscarea de Nealiniere - fondata in timpul Razboiului Rece, in 1961, la Belgrad - respinge "unilateralismul" ca instrument al politicii externe precum si "masurile adoptate unilateral de anumite state care pot care conduce la erodarea si incalcarea Cartei ONU, a dreptului international si a drepturilor…

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…